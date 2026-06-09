Investigan muerte de tiburón ballena de nueve metros hallado en Playa Veracruz

Al momento de la inspección, el ejemplar se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que las autoridades activaron los protocolos correspondientes para evitar riesgos sanitarios y facilitar las investigaciones.

Arraiján, Panamá Oeste/Especialistas del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) iniciaron investigaciones para determinar las causas de la muerte de un tiburón ballena de aproximadamente nueve metros de longitud, cuyo cuerpo fue hallado varado en Playa Veracruz, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con las evaluaciones preliminares, se trata de una hembra de la especie Rhincodon typus, conocida por ser el pez más grande del mundo y una de las especies más emblemáticas de los ecosistemas marinos.

De acuerdo con las evaluaciones preliminares realizadas por los especialistas, se trata de un ejemplar hembra de aproximadamente nueve metros de longitud", señala el comunicado de Mi Ambiente.

Al momento de la inspección, el ejemplar se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que las autoridades activaron los protocolos correspondientes para evitar riesgos sanitarios y facilitar las investigaciones.

Como parte de las diligencias, especialistas realizaron la toma de muestras de tejido que serán sometidas a análisis para establecer las posibles causas de la muerte.

Mientras avanzan los estudios, el cuerpo del animal fue asegurado mediante una línea guía para evitar que el movimiento de las mareas lo desplazara hacia otros sectores de la costa.

La atención del caso ha involucrado a personal de la Dirección Regional de MiAmbiente en Panamá Oeste, la Dirección de Costas y Mares, la Universidad Marítima de Panamá, el Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional, la Alcaldía de Arraiján y miembros de la comunidad.

Las labores también contaron con el apoyo del Consorcio HPH, encargado de la construcción de la Línea 3 del Metro, que facilitó una retroexcavadora para las tareas requeridas en el sitio.

Mi Ambiente recomendó a la población evitar cualquier contacto con el ejemplar mientras se desarrollan las investigaciones y recordó que, una vez confirmada la muerte de animales marinos de gran tamaño, deben aplicarse protocolos especiales para su disposición final, con el objetivo de proteger la salud pública y reducir posibles riesgos para las comunidades cercanas.

Las autoridades indicaron que la información relacionada con este caso permanece en desarrollo y que los resultados de los análisis permitirán conocer con mayor precisión qué provocó la muerte de este ejemplar de tiburón ballena.