El próximo portaviones de Francia se llamará ‘Francia libre’, dice Macron

El portaviones debería entrar en servicio en el año 2038.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este miércoles que el próximo portaviones del que se dotará su ejército, y que será el mayor buque de guerra de Europa, se llamará "La France Libre" ("Francia libre").

Ese buque sustituirá al único portaviones de Francia, el Charles de Gaulle, y su nombre remite al movimiento de resistencia que ese general lideró contra la ocupación nazi de Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

El portaviones debería entrar en servicio en el año 2038.

"Quería que nuestro futuro portaviones siguiera la estela del general De Gaulle. Su vida, su destino", dijo Macron en un astillero de la ciudad de Indret, en el oeste de Francia.