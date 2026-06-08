Juez de EEUU declara ilegal tasa de USD 100.000 impuesta por Trump para trabajadores calificados

El magistrado falló, en una demanda presentada por 20 estados gobernados por demócratas, que la medida del mandatario republicano se atribuía las facultades tributarias del Congreso.

Un juez federal de Estados Unidos declaró el lunes ilegal la tasa de 100.000 dólares impuesta por el presidente Donald Trump a los empleadores que presenten solicitudes de visa H-1B para trabajadores extranjeros altamente calificados.

El magistrado falló, en una demanda presentada por 20 estados gobernados por demócratas, que la medida del mandatario republicano se atribuía las facultades tributarias del Congreso.

En otro caso diferente en diciembre, una jueza federal había avalado la tarifa de 100.000 dólares. Ese fallo se encuentra actualmente en apelación.

Esa demanda fue presentada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación de Universidades Estadounidenses, que representa a 69 instituciones de investigación con sede en Estados Unidos.

Trump anunció la nueva política de visas H-1B en septiembre, con el argumento de que buscaba reemplazar a trabajadores estadounidenses por personas dispuestas a trabajar por menos dinero.

La tarifa de las visas H-1B forma parte de la amplia ofensiva del presidente republicano contra la inmigración desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Estados Unidos otorga 85.000 visas H-1B al año mediante un sistema de lotería. India representa alrededor de tres cuartas partes de los beneficiarios.

Las tarifas de las visas H-1B costaban anteriormente hasta 5.000 dólares.

Emprendedores del sector tecnológico —incluido el exaliado de Trump, Elon Musk— habían advertido en contra de tomar medidas contra las visas H-1B, al señalar que Estados Unidos no cuenta con suficiente talento propio para cubrir importantes vacantes de empleo en el sector tecnológico.

Estas visas tienen una duración inicial de tres años, prorrogable hasta seis años.