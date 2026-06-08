Senniaf realizó intervención en colegio de Capira tras video de presunto acoso escolar

Senniaf solicitó formalmente que, de aplicarse medidas correctivas internas, estas no afecten la continuidad académica de los menores, protegiendo así su derecho a la educación mientras se resuelve la situación.

Capira, Panamá Oeste/La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) activó un protocolo de atención en un centro educativo de Capira, Panamá Oeste, luego de la difusión en redes sociales de un video que evidencia un posible caso de acoso escolar.

El equipo regional de la Senniaf se desplazó al plantel para reunirse con el Comité de Disciplina, padres de familia y los estudiantes implicados, con el objetivo de analizar los hechos bajo los lineamientos de protección integral de derechos.

Nota relacionada: Senniaf da seguimiento a caso de presunta agresión y amenazas contra estudiante en internado de Veraguas

En el encuentro, los funcionarios recordaron que cualquier acción institucional debe regirse por el interés superior del niño, niña y adolescente. Se subrayó la necesidad de mantener entornos educativos libres de violencia y garantizar el respeto a los derechos humanos dentro de la comunidad escolar.

Asimismo, Senniaf solicitó formalmente que, de aplicarse medidas correctivas internas, estas no afecten la continuidad académica de los menores, protegiendo así su derecho a la educación mientras se resuelve la situación.

Como parte del seguimiento a largo plazo, Senniaf puso a disposición del colegio sus programas de Fortalecimiento Familiar, orientados a la capacitación y sensibilización de estudiantes, docentes, personal administrativo y representantes legales.