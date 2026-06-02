Senniaf da seguimiento a caso de presunta agresión y amenazas contra estudiante en internado de Veraguas

Senniaf indicó que continuará dando seguimiento al caso dentro del marco de sus competencias, velando por el interés superior del adolescente y el respeto a su privacidad.

Veraguas/La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó que este martes 2 de junio, a través de su equipo técnico regional de Veraguas, realizó una intervención en el centro educativo donde un estudiante de 13 años habría sido víctima de presuntas agresiones y amenazas con arma blanca por parte de otros alumnos, un caso que actualmente también es investigado por el Ministerio Público.

La acción de la entidad tuvo como objetivo reunirse con la dirección del plantel para conocer las medidas administrativas y disciplinarias adoptadas tras los hechos denunciados. Posteriormente, los funcionarios sostuvieron un encuentro con los padres del adolescente, quienes acudieron al centro educativo para brindar detalles sobre la situación que involucra a su hijo.

Durante la visita, el equipo técnico de la Senniaf escuchó las inquietudes de la familia, ofreció orientación y coordinó las acciones de seguimiento correspondientes, enfatizando la protección integral del menor, su bienestar y la garantía de sus derechos.

El caso se registra en el internado del IPT Jesús Héctor Gallego, ubicado en la comunidad de San Juan, distrito de San Francisco, provincia de Veraguas, donde, según la denuncia presentada por la madre del estudiante, el menor habría sido víctima de acoso escolar, amenazas y actos de violencia por parte de otros alumnos.

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Tras la denuncia formal, el Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. Como parte de las diligencias, funcionarios de esa entidad ya realizaron inspecciones dentro del centro educativo.

Por su parte, el Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que mantiene conocimiento de la situación. La directora regional de Educación en Veraguas, María Pimentel, lamentó lo sucedido y aseguró que se han sostenido conversaciones con la madre del estudiante afectado.

Además, explicó que se inició un proceso interno dentro del plantel para atender el caso y reforzar las medidas preventivas que permitan evitar situaciones similares en el futuro. El IPT Jesús Héctor Gallego cuenta con un internado que alberga tanto a estudiantes varones como a mujeres provenientes de distintos sectores de la provincia.

Senniaf indicó que continuará dando seguimiento al caso dentro del marco de sus competencias, velando por el interés superior del adolescente y el respeto a su privacidad. La institución reiteró su compromiso de promover entornos seguros, respetuosos y libres de violencia para niños, niñas y adolescentes, en coordinación con las autoridades competentes.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades que puedan derivarse de este caso que ha generado preocupación en la comunidad educativa veragüense.