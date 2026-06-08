La emoción que genera la clasificación de Panamá a una Copa del Mundo no solo se vive en los estadios o frente a las pantallas. En muchos hogares del país, el fútbol se ha convertido en una tradición familiar que une generaciones y crea recuerdos imborrables. Ese es el caso de la familia Navarro, cuyos integrantes han dedicado años a coleccionar artículos relacionados con la selección nacional de fútbol.