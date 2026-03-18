César Chávez, símbolo de la lucha campesina en EEUU, acusado de abuso sexual

Dos mujeres afirmaron que Chávez abusó de ellas en la década de 1970, cuando eran menores de edad. Ambas son hijas de militantes de la Unión de Campesinos (UFW).

César Chávez, símbolo de la comunidad latina y máxima figura de la lucha campesina en Estados Unidos, habría abusado sexualmente de menores de edad y violado y acosado mujeres del movimiento que dirigió, según una investigación del diario The New York Times que recoge esas acusaciones.

Los ataques sexuales se habrían extendido durante años, y entre las denunciantes se cuenta Dolores Huerta, la prominente líder del movimiento que por primera vez acusó a su compañero de lucha de abusos que derivaron en dos embarazos.

Chávez, quien falleció el 23 de marzo de 1993, encabezó desde los años 1950 en California movilizaciones campesinas por reivindicaciones salariales y mejores condiciones de trabajo. Llegó a liderar multitudinarias marchas y boicots nacionales que lo convirtieron en una figura venerada.

California hizo de su fecha de nacimiento, el 31 de marzo, un feriado regional, en tanto que Washington lo honró con diversos reconocimientos. Escuelas, auditorios, calles y plazas llevan su nombre.

Según la investigación publicada este miércoles por el New York Times, decenas de sus colaboradores ocultaron durante décadas los abusos de los que ahora es acusado, mientras sus presentas víctimas no los denunciaron.

Dos mujeres afirmaron que Chávez abusó de ellas en la década de 1970, cuando eran menores de edad. Ambas son hijas de militantes de la Unión de Campesinos (UFW), el mayor sindicato campesino de Estados Unidos, que Chávez cofundó en 1962.

Una de las mujeres, Ana Murguía, dijo que el líder comenzó a tocarla de forma inapropiada cuando tenía 12 años y él más de 40. Aclaró que no hubo penetración.

Otra mujer, Debra Rojas, afirmó que los abusos físicos comenzaron cuando ella tenía 13 años, y que mantuvo relaciones sexuales completas con el dirigente desde los 15, lo que encuadra como violación bajo la ley de California.

La UFW, que Huerta cofundó y en la que militó durante 30 años junto a Chávez, afirmó en un comunicado no haber "recibido ningún reporte directo", ni tener "conocimiento de primera mano de estas acusaciones".

Sin embargo, la organización canceló su participación en la conmemoración del Día de César Chávez, el 31 de marzo, debido a las "graves acusaciones" que son "incompatibles con los valores" de la UFW.

Dolores Huerta, de 95 años, y quien mantuvo una relación de pareja con un hermano de Chávez, dijo al diario que Chávez la forzó a tener sexo en dos ocasiones en los años 1960, encuentros que derivaron en sendos embarazos que ella escondió. Ambos bebés fueron entregados por Huerta a otras familias.

"Guardé este secreto por tanto tiempo porque construir el movimiento y garantizar los derechos de los trabajadores del campo fue la obra de mi vida", señaló este miércoles en un comunicado.

"Saber que lastimó a niñas me revuelve el estómago", agregó, al tiempo que pidió salvaguardar la lucha campesina. "Las acciones de César no disminuyen las mejoras permanentes alcanzadas para los trabajadores del campo".

La investigación del New York Times reveló que Chávez, que tuvo ocho hijos con su única esposa Helen Chávez, habría engendrado otros fuera del matrimonio, incluyendo los dos de Huerta, y que acosó a otras mujeres del movimiento.