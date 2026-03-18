Incendio en La Yeguada deja más de 300 hectáreas afectadas; autoridades no descartan origen criminal

Las autoridades reiteraron que se mantienen las investigaciones para determinar las causas del incendio.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó que el incendio forestal registrado en la Reserva Forestal La Yeguada fue finalmente extinguido tras varios días de intensas labores, en un operativo conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Panamá y el Servicio Nacional Aeronaval.

Durante una conferencia de prensa, Navarro advirtió que no se descarta la posible intervención humana en el origen del siniestro.

“No se ha descartado, por no decir otra cosa, la posible mano criminal, porque fueron varios puntos que fueron incendiados, y varios puntos no suena a coincidencia, pero no me quiero adelantar”, señaló.

El titular de Ambiente calificó el hecho como un evento de gran impacto ecológico: “Este incendio marca un punto trágico de pérdida de bosques de pino en el área de La Yeguada, que pudo haber terminado en un desenlace fatal”.

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De acuerdo con las cifras actualizadas, el área afectada asciende a aproximadamente 350 hectáreas. De estas, 346 corresponden a la zona de amortiguamiento, mientras que cuatro hectáreas se registraron dentro de la propia reserva forestal.

“Esta es una pérdida terrible desde el punto de vista ambiental y ecológico, muy grave. Tuvo que hacerse un esfuerzo tremendo para poder extinguirlo”, afirmó el ministro.

Navarro detalló que solo el uso de aeronaves representó un costo de $132 mil dólares, sin incluir otros gastos operativos ni el recurso humano involucrado. Además, destacó el riesgo asumido por los equipos en campo.

Asimismo, reconoció la labor de los bomberos, quienes permanecieron durante cinco días en la zona afectada combatiendo el fuego.

“Arriesgando su vida, los miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá participaron cinco días metidos en la montaña ayudándonos a apagar esto”, sostuvo.

El operativo también contó con el apoyo de brigadas voluntarias de MiAmbiente, guardaparques, residentes del área y la empresa Naturgy, vinculada a la hidroeléctrica en la zona, que colaboró con recursos durante la emergencia.

Las autoridades reiteraron que se mantienen las investigaciones para determinar las causas del incendio, mientras evalúan los daños ambientales ocasionados en una de las reservas forestales más importantes del país.