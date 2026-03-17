Operaciones aéreas y terrestres para controlar incendio en la Reserva Forestal La Yeguada

Desde el pasado viernes 13 de marzo, cuando se originó el siniestro, hasta la fecha, unas 75 personas participan en las labores de respuesta, entre ellas unidades de las zonas regionales de Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos y Panamá.

Veraguas/Continúan este martes las operaciones de extinción del incendio de masa vegetal en la Reserva Forestal La Yeguada, con el despliegue de aeronaves del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) que realizan descargas de agua mediante el sistema Bambi Bucket, reforzando las labores en zonas de difícil acceso.

A esta hora, personal del Cuerpo de Bomberos se mantiene activo en el área, logrando reducir considerablemente la intensidad del incendio gracias al trabajo coordinado entre los equipos en tierra y el apoyo aéreo.

Durante la jornada anterior, las aeronaves efectuaron 34 descargas, contribuyendo de forma significativa a disminuir el avance del fuego.

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Por su parte, el Ministro de Ambiente Juan Carlos Navarro ha dicho que, basado en el último informe que recibió la mañana de hoy, la situación "no es positiva". Agregó que "No hemos logrado extinguirlo, tenemos a todos nuestros bomberos en el área desde el sábado, los bomberos forestales están desde el sábado, nos volvieron a escender dos fascinerosos y maleantes".

Desde el pasado viernes 13 de marzo, cuando se originó el siniestro, hasta la fecha, unas 75 personas participan en las labores de respuesta, entre ellas unidades de las zonas regionales de Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos y Panamá.

También se mantiene el apoyo de brigadas del Ministerio de Ambiente de Veraguas y Darién, voluntarios, brigadistas forestales y miembros de la Policía Ambiental, autoridades locales y voluntarios de la comunidad quienes trabajan de manera articulada para controlar y liquidar el incendio.

De acuerdo con informes preliminares, el área afectada alcanza aproximadamente 100 hectáreas de vegetación, entre pino y rastrojo.

Las operaciones continúan con el respaldo de los vehículos 964, 914, 871 y 872, facilitando el acceso y la logística en el área afectada.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá reitera el llamado a la población a evitar quemas, fogatas o cualquier actividad que pueda generar incendios, especialmente durante la temporada seca.