Ofrecerán recompensa para identificar a responsable de incendio en La Yeguada

Navarro indicó que las autoridades están tratando de identificar al responsable, quien presuntamente se movilizaba en un vehículo, y adelantó que se ofrecerá una recompensa para dar con su paradero.

La Yeguada, Veraguas/Un incendio registrado en la Reserva Forestal La Yeguada mantiene en alerta a las autoridades, luego de que se detectara que uno de los focos fue provocado de manera intencional, según informaron las autoridades ambientales.

De acuerdo con reportes preliminares, más de 100 hectáreas de plantaciones de pino han resultado afectadas por las llamas en esta área protegida ubicada en el distrito de Calobre.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, se trasladó al lugar para monitorear la situación y coordinar las labores de control del incendio.

El funcionario explicó que el siniestro comenzó el pasado sábado en tres puntos distintos, de los cuales dos lograron ser extinguidos ese mismo día y el tercero permanecía bajo control hasta la madrugada de este lunes.

“Este incendio que fue provocado, inició el sábado en tres puntos. Dos de ellos se extinguieron, pero a las tres y media de la mañana un individuo volvió a prender fuego al bosque. Es un acto criminal”, afirmó el ministro.

Navarro indicó que las autoridades están tratando de identificar al responsable, quien presuntamente se movilizaba en un vehículo, y adelantó que se ofrecerá una recompensa para dar con su paradero.

El incendio actualmente amenaza al menos dos viviendas de familias residentes en el área, además de otras instalaciones cercanas.

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Para combatir las llamas se han desplegado brigadas del Ministerio de Ambiente de Panamá, guardaparques, personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá y agentes del Servicio Nacional Aeronaval.

Esta última institución se ha sumado con un helicóptero equipado con el sistema Bambi Bucket, que extrae agua del lago de La Yeguada para realizar descargas aéreas sobre las zonas afectadas y apoyar las labores de extinción.

Las autoridades mantienen las operaciones activas en la zona mientras avanzan los esfuerzos para controlar los focos restantes y evitar que el fuego se extienda a otras áreas del bosque o a comunidades cercanas.

Con información de Ney Castillo