Miambiente combate incendio en la Reserva Forestal La Yeguada

Miambiente señaló que las operaciones de control del fuego continúan activas, mientras se monitorea el comportamiento del incendio en la zona afectada.

Equipos del Ministerio de Ambiente de Panamá (Miambiente) mantienen operaciones para combatir y controlar un incendio forestal detectado en un área de pinos de reforestación dentro de la Reserva Forestal La Yeguada.

De acuerdo con la entidad, durante las labores de verificación se identificaron tres puntos de inicio del fuego, uno de los cuales se habría originado fuera del área protegida y posteriormente se extendió hacia el interior de la reserva.

Las brigadas continúan trabajando en la zona para mantener el incendio bajo control y evitar que se propague a otras áreas del bosque, informó la institución a través de sus redes sociales.

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La Reserva Forestal La Yeguada, ubicada en la provincia de Veraguas, es una de las áreas protegidas del país y alberga importantes zonas de reforestación con pinos, además de ecosistemas que contribuyen a la conservación de la biodiversidad y al manejo de recursos hídricos.

Miambiente señaló que las operaciones de control del fuego continúan activas, mientras se monitorea el comportamiento del incendio en la zona afectada.