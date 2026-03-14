Centroamérica Big Day reúne a observadores de aves en Panamá y la región

La participación en este tipo de jornadas también busca fortalecer la ciencia ciudadana , ya que los registros realizados por voluntarios contribuyen a generar información útil para el monitoreo de la fauna, la investigación científica y las estrategias de conservación.

Binoculares en mano y ojos atentos al cielo y a los bosques. Panamá participa en el Centroamérica Big Day, una jornada regional que convoca a observadores de aves para registrar especies y visibilizar la biodiversidad del país.

El Ministerio de Ambiente de Panamá (Miambiente) anunció su participación en el Centroamérica Big Day, una jornada regional dedicada a la observación de aves.

A través de sus redes sociales, la entidad informó que esta actividad busca observar, registrar y compartir avistamientos de aves, promoviendo al mismo tiempo el conocimiento y la conservación de la biodiversidad en la región.

El evento reúne a observadores de aves, científicos, organizaciones ambientales y ciudadanos, quienes recorren distintos ecosistemas para identificar especies y registrar los datos en plataformas de monitoreo de biodiversidad.

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Panamá, considerado uno de los países con mayor riqueza de aves en la región, cuenta con ecosistemas clave como bosques tropicales, humedales y áreas protegidas que sirven de hábitat para cientos de especies residentes y migratorias.

La participación en este tipo de jornadas también busca fortalecer la ciencia ciudadana, ya que los registros realizados por voluntarios contribuyen a generar información útil para el monitoreo de la fauna, la investigación científica y las estrategias de conservación.

De acuerdo con Miambiente, iniciativas como el Centroamérica Big Day permiten sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger los ecosistemas naturales y valorar la diversidad biológica del país, además de fomentar el turismo de naturaleza y la educación ambiental.

Panamá forma parte de un corredor biológico clave para las aves migratorias en el continente, lo que convierte al país en un destino estratégico para la observación de aves en Centroamérica.