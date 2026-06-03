Mundial 2026| Argelia le hace un llamado de atención a Países Bajos antes del torneo

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | ¡Hoy! Panamá vs República Dominicana, partido amistoso previo al Mundial 2026, el miércoles 3 de junio desde las 7:45 pm (previa 6:30 pm) por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Países Bajos/Argelia dio la sorpresa al ganar 1-0 como visitante a Países Bajos, este miércoles en Róterdam, en un amistoso de preparación para el Mundial de Norteamérica (11 de junio-19 de julio).

Un tanto de Hadj Moussa en la recta final (minuto 86') permitió a los norteafricanos llevarse la victoria en un partido dominado abrumadoramente en el juego por los neerlandeses.

Moussa firmó su primer tanto con la selección y lo hizo precisamente en el estadio donde juega habitualmente defendiendo al Feyenoord.

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El otro héroe del partido para los Zorros del Desierto fue el arquero Luca Zidane, hijo del mítico exinternacional francés Zinédine Zidane, que juega en el Granada (2ª división española) y que optó por defender los colores de sus orígenes familiares.

Luca, de 28 años, sumó así muchos puntos para figurar en la lista final del seleccionador Vladimir Petkovic, que convocó a cuatro arqueros pero solo llevará a tres al torneo en Norteamérica.

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Una fractura en la mandíbula hace que el hijo de Zizu tenga que jugar con una máscara negra protectora en la cabeza, y se le vio mucho en el partido ante los repetidos intentos de los atacantes de la Oranje, especialmente Tijjani Reijnders (19'), Cody Gakpo (20', 41'), Justin Kluivert (61') y Memphis Depay (83').

Argelia, 29ª en la clasificación FIFA, arrancará en el Mundial contra la campeona defensora Argentina, dentro de un Grupo J que completan Austria y Jordania, mientras que Países Bajos, séptimo en el ranking, es el teórico favorito del Grupo F, donde también estarán Japón, Suecia y Túnez.