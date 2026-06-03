Panamá/La espera llegó a su fin. Esta noche, la Selección de Panamá se presentará por última vez ante su afición antes de partir hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se mida a República Dominicana en un Estadio Rommel Fernández Gutiérrez que registrará un lleno absoluto gracias al respaldo incondicional de los seguidores de la Roja.

El encuentro no será solamente un partido de preparación, sino también una celebración para jugadores y aficionados que han recorrido juntos el camino hacia la clasificación mundialista. La jornada estará cargada de emociones, con actividades organizadas para el público y un ambiente festivo que acompañará cada instante de la despedida de la selección nacional.

Miles de fanáticos se darán cita en las gradas para rendir homenaje a un grupo de futbolistas que volverá a representar a Panamá en la máxima competencia del balompié internacional. Entre cánticos, banderas y muestras de apoyo, el Rommel Fernández se convertirá en el escenario perfecto para una noche especial que servirá como antesala del desafío que espera a los dirigidos por Thomas Christiansen en México, Estados Unidos y Canadá 2026.