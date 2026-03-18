Potabilizadora de Mendoza reducirá temporalmente su producción este viernes

La planta potabilizadora de Mendoza operará al 50 % de su capacidad entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.

Ciudad de Panamá/El canal de Panamá informó que el próximo 20 de marzo se registrará una reducción temporal en la producción de agua potable debido a trabajos de mantenimiento programados.

De acuerdo con el comunicado oficial, la planta potabilizadora de Mendoza operará al 50 % de su capacidad entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., como parte de labores en la toma de agua cruda del sistema.

La entidad explicó que estas acciones son necesarias para garantizar la operación segura y continua de la infraestructura, por lo que recomendó a la población hacer un uso responsable del recurso hídrico durante el periodo señalado.

Asimismo, el Canal de Panamá agradeció la comprensión de los usuarios ante las posibles afectaciones que puedan derivarse de esta medida temporal.

El aviso fue emitido el 18 de marzo de 2026 como parte de las acciones preventivas para asegurar la eficiencia del sistema de abastecimiento.