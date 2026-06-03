Once menores muertos en combates guerrilleros en Colombia, dice autoridad forense

En Colombia es habitual que los poderosos grupos armados recluten a menores para sus filas. Solo en 2025 se registraron 386 casos de reclutamiento de menores, según la Defensoría del Pueblo.

Once menores murieron en combates entre disidentes rivales de la extinta guerrilla de las FARC la semana pasada en una región amazónica de Colombia, dijo la autoridad forense.

El enfrentamiento entre los rebeldes bajo las órdenes de Iván Mordisco, el criminal más buscado del país, y los que siguen a alias Calarcá dejó 48 muertos en el departamento del Guaviare, en guerra por las lucrativas rentas del narcotráfico y la minería ilegal.

Tras el levantamiento y análisis de los cuerpos, Medicina Legal concluyó que once de los combatientes fallecidos eran menores de edad. Hay cinco cadáveres sin identificar.

"Es una situación terrible que entre colombianos se estén matando a las personas que son el futuro de Colombia", dijo el miércoles Ariel Cortés, director de Medicina Legal, en Blu Radio.

En Colombia es habitual que los poderosos grupos armados recluten a menores para sus filas. Solo en 2025 se registraron 386 casos de reclutamiento de menores, según la Defensoría del Pueblo.

Los seguidores de Mordisco, al que el presidente izquierdista Gustavo Petro compara con el abatido narco Pablo Escobar, son los que más menores reclutan, según el ente.

Muchas veces los atraen a través de redes sociales en remotos lugares del país con poca presencia estatal, según organismos humanitarios.

Estamos "sacrificando niños a los que negamos su derecho a un buen futuro", dijo el martes en X Iris Marín, defensora del Pueblo.

El gobierno de Petro intentó sin éxito negociar la paz con Mordisco y Calarcá. Ambos grupos atacan a la fuerza pública y civiles con atentados, asesinatos y secuestros, en medio de una ola de violencia en plena campaña presidencial.

En los últimos meses de su presidencia, que termina el 7 de agosto, Petro redobló los ataques contra los grupos criminales que siembran el terror en el país. En noviembre de 2025 un ataque del Ejército contra guerrilleros dejó siete menores muertos.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, favorito según las encuestas para el balotaje del 21 de junio, promete mano de hierro contra el crimen y asegura que "el Estado no se puede detener" ante el uso de niños como "escudo" por parte de los grupos armados.

Es un "sofisma de la izquierda (...) el Estado no puede renunciar a su obligación constitucional y legal de ejercer la fuerza", dijo en una entrevista.

Iván Cepeda, la opción de la izquierda, propone seguir con los diálogos de paz.