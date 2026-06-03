Kenia mantiene polémico proyecto de centro de cuarentena para estadounidenses por ébola

La actual epidemia de ébola, una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa, se declaró en el noreste de la RDC el 15 de mayo, pero se cree que el virus llevaba ya tiempo propagándose sin que se hubiera detectado.

Kenia proseguirá con el proyecto de centro de cuarentena destinado a los ciudadanos estadounidenses expuestos al brote del virus de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), aseguró el miércoles su ministro de Salud, a pesar de la indignación popular.

Muchos kenianos temen que se produzcan contagios en su país, que no comparte frontera con la RDC y no ha registrado ningún caso de ébola desde que se declarara la epidemia a mediados de mayo.

Años de corrupción y mala gestión han debilitado gravemente el sistema sanitario de Kenia.

"El gobierno no ha hecho nada ilegal (...) Esta epidemia no requiere ninguna consulta", declaró ante los diputados el ministro Aden Duale.

"No vamos a parar", dijo en referencia al centro de cuarentena que se está construyendo en la base aérea de Laikipia, situada cerca de la ciudad de Nanyuki, en el centro de Kenia y a unos 200 km al norte de la capital, Nairobi.

Dos personas murieron por disparos durante manifestaciones contra el proyecto el lunes en esa ciudad, según defensores de los derechos humanos.

El Tribunal Superior de Kenia, ante el que acudió una organización de defensa de los derechos constitucionales, ordenó la semana pasada la suspensión de la apertura del centro, prevista para el viernes pasado según responsables estadounidenses.

La actual epidemia de ébola, una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa, se declaró en el noreste de la RDC el 15 de mayo, pero se cree que el virus llevaba ya tiempo propagándose sin que se hubiera detectado.

"El brote tomó mucha ventaja y seguimos estando rezagados", declaró a la prensa en Ginebra el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aunque expresó su esperanza de que se esté "recuperando terreno".

La agencia de la ONU revisó drásticamente a la baja el martes su estimación de casos sospechosos de ébola en RDC, que pasó de 906 a 116. Sin embargo, se confirmaron 344 casos, que causaron 60 muertes.

La vecina Uganda, que confirmó 15 casos, uno de ellos mortal, es el único otro país en el que el virus se ha propagado hasta el momento.