Venezuela afronta desnutrición entre estudiantes y falta de maestros, denuncia ONG

El ingreso mensual de los trabajadores del sector público alcanza apenas unos 240 dólares mensuales, que solo cubren una tercera parte de la canasta alimentaria básica, según estimaciones independientes.

Altos niveles de desnutrición, déficit de maestros e incluso pensamientos suicidas entre niños y jóvenes figuran entre los problemas que enfrenta el sector educativo de Venezuela, deteriorado por la profunda crisis económica de años recientes, denunció el martes la ONG FundaRedes.

La educación de niños y jóvenes venezolanos se deterioró por la recesión económica registrada entre 2014 y 2022, que incluyó un proceso de hiperinflación y una masiva caída de la producción petrolera.

Aunque algunos indicadores económicos mejoraron en los últimos años, casi el 70% de los hogares son pobres en Venezuela, según estudios socioeconómicos independientes.

De acuerdo con una investigación a nivel nacional realizada por FundaRedes durante el primer semestre de este año, los niveles de desnutrición llegan a un 80% en niños que asisten a escuelas públicas.

"El sistema de alimentación escolar no funciona", dijo Javier Tarazona, presidente de la organización, durante la presentación del estudio al cierre del año escolar.

El activista habló en Táchira, un estado fronterizo con Colombia afectado por el déficit de servicios públicos.

Tarazona, que retomó su activismo tras ser casi cinco años un preso político, advirtió incluso que el 56% de la población escolar experimenta pensamientos suicidas.

"Hay unos niveles que te llevan a tener pensamientos así" y las autoridades "no están haciendo caso a lo que están ocasionando", reclamó.

A excepción de Caracas, la mayoría de los estados del país lidian con recurrentes cortes de electricidad por varias horas al día, problemas de acceso al agua potable y una afectación generalizada de infraestructuras.

Tarazona añadió que el 60% de centros escolares en el estado de Táchira presentan un "deterioro crónico" y no hay "acceso a agua potable en el 80% de los planteles".

A la crisis se suma un 74% de déficit de docentes en escuelas públicas, donde miles de profesionales han buscado otras opciones ante los "salarios humillantes" que reciben los maestros.

El ingreso mensual de los trabajadores del sector público alcanza apenas unos 240 dólares mensuales, que solo cubren una tercera parte de la canasta alimentaria básica, según estimaciones independientes.

En este contexto, Tarazona exigió la renuncia del ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

"Lo mínimo que puede hacer es renunciar junto a su grupo de incapaces y corruptos por no responder a las demandas de este país", apuntó.