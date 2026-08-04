Exportan tercer contenedor de piña de Panamá Oeste hacia Arabia Saudita

Durante la operación se empacaron 1,680 cajas de piña MD2 para la empresa Dulces Tropical.

Panamá continúa ampliando la presencia de sus productos agrícolas en mercados internacionales con el envío de un tercer contenedor comercial de piña MD2 hacia Arabia Saudita.

Personal de la Agencia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en La Chorrera, con el apoyo de técnicos de Sanidad Vegetal de Panamá Oeste, realizó la inspección fitosanitaria de la fruta destinada a este mercado del Medio Oriente.

Durante la operación se empacaron 1,680 cajas de piña MD2 para la empresa Dulces Tropical. La logística estuvo a cargo de los productores colaboradores Kimberly Rudas y Eduardo Borges, quienes participaron en el proceso de preparación del cargamento.

Este envío se concreta luego de los resultados positivos obtenidos con las primeras exportaciones de prueba, lo que permitió avanzar hacia una etapa comercial y fortalecer la apertura de nuevos destinos para la piña panameña.

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Como parte de la inspección, los técnicos del MIDA verificaron la calidad de la fruta y el cumplimiento de las buenas prácticas de inocuidad e higiene durante las distintas fases del empaque.

Las autoridades también constataron que el producto cumpliera con los requisitos fitosanitarios y de calidad exigidos por Arabia Saudita antes de autorizar su exportación.

El MIDA destacó que mantendrá el acompañamiento técnico a productores y empresas exportadoras, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector agrícola y facilitar el acceso de los productos panameños a nuevos mercados internacionales.