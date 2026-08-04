Cuarto Puente sobre el Canal alcanza 30 horas continuas de vaciado de concreto en torre principal

Con este avance, el MOP fortalece la cimentación de una de las dos torres principales del puente, considerado uno de los proyectos de infraestructura más importantes que se desarrollan actualmente en el país.

Ciudad de Panamá/La construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registró un nuevo avance con el vaciado de concreto del cabezal de pilotes de la torre principal Oeste (M4), una estructura clave para la cimentación de una de las dos torres principales que sostendrán el puente atirantado.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través del Consorcio Panamá Cuarto Puente, ejecutó el vaciado continuo de 1,600 metros cúbicos de concreto durante cerca de 30 horas, en una operación que requirió planificación permanente para garantizar la calidad y resistencia de la estructura.

El cabezal está conformado por 20 pilotes y una caja de acero de aproximadamente 770 toneladas, elementos que aportarán la estabilidad necesaria para soportar la torre principal, la cual alcanzará cerca de 186 metros sobre el nivel del mar.

"Este trabajo es continuo las 24 horas del día, los siete días de la semana. Llevamos alrededor de 28 días preparándonos para cumplir cada una de las etapas establecidas en el cronograma", explicó Michael Pascual, encargado de Campo de la Torre Principal Oeste (M4).

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En esta fase participaron 124 colaboradores por turno, entre personal del consorcio y empresas subcontratistas, quienes mantuvieron las labores ininterrumpidas bajo los estándares de seguridad y calidad establecidos para la obra.

Con este avance, el MOP fortalece la cimentación de una de las dos torres principales del puente, considerado uno de los proyectos de infraestructura más importantes que se desarrollan actualmente en el país.

El puente principal tendrá una longitud de 965 metros y un gálibo de navegación de 75 metros de altura libre, lo que permitirá el tránsito seguro de buques neopanamax por el Canal de Panamá.

La obra también contempla 2.5 kilómetros de viaductos de acceso, seis carriles vehiculares, tres por sentido, y una acera peatonal. El proyecto incluye además dos grandes intercambiadores viales que conectarán con importantes vías de la capital y Panamá Oeste, entre ellos el intercambiador de Albrook, que será el más grande de Panamá y Centroamérica.