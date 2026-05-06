MOP y consorcio del Cuarto Puente sobre el Canal firman adenda para rediseño del intercambiador este

El Cuarto Puente, que conectará la ciudad capital con el interior del país, tendrá 965 metros de longitud y torres principales de hasta 186 metros, equivalentes a un edificio de aproximadamente 65 pisos.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) firmaron una adenda al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá para el rediseño del Intercambiador Este, a un costo de $295 millones.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que con la adenda el costo del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal ascenderá a $2,387 millones.

Con la modificación, la entrega del megaproyecto se extenderá de octubre de 2028 a diciembre de 2028.

El titular del MOP señaló que con el diseño del intercambiador Este realizado por el gobierno anterior se iba a producir un tranque una vez se inaugurara el Cuarto Puente.

“Será el intercambiador más grande de Panamá y probablemente de Centroamérica, y garantizará que el tráfico fluya eficientemente desde y hacia la ciudad de Panamá”, destacó.

El Intercambiador Este brindará conexión fluida hacia el norte con la avenida La Amistad, la terminal de Albrook y el Corredor Norte; hacia el este con la avenida Omar Torrijos Este; hacia el oeste con la avenida Omar Torrijos Oeste; y hacia el sur con el Cuarto Puente y la avenida Ascanio Arosemena, facilitando la distribución del tráfico y reduciendo los tiempos de traslado hacia y desde Panamá Oeste.

El Consorcio CPCP es responsable de la construcción de esta megaobra, que consiste en un puente atirantado de alta complejidad, dos viaductos con un largo combinado de 2.5 km y dos intercambiadores clave para la conectividad con Panamá Oeste, además de aliviar la carga vehicular sobre el Puente de las Américas y el Puente Centenario.

El Cuarto Puente, que conectará la ciudad capital con el interior del país, tendrá 965 metros de longitud y torres principales de hasta 186 metros, equivalentes a un edificio de aproximadamente 65 pisos.

Su diseño incluye una altura libre de navegación de 75 metros, lo que permitirá el paso seguro de buques neopanamax. Contará con tres carriles de entrada a la ciudad de Panamá y tres carriles hacia el lado oeste del país; cada carril tendrá 3.65 metros de ancho, además de acera peatonal.

Actualmente, el proyecto registra un 35 % de avance y está programado para ser entregado en diciembre de 2028.