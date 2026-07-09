Mulino inspecciona reactivación de Chiquita en Bocas del Toro; empresa se prepara para exportar 11 millones de cajas

Mulino resaltó el futuro positivo para la provincia al reflotar esta industria; no obstante, reiteró que lo ocurrido en el pasado, que puso en riesgo toda esta industria en la provincia, debe servir como aprendizaje para salir adelante, para que miles de hombres y mujeres tengan los recursos para alimentarse, pagar los servicios básicos y sostener a sus familias.

Bocas del Toro/Durante su gira de trabajo en la provincia de Bocas del Toro, el presidente José Raúl Mulino realizó un recorrido por la Finca 12 junto al CEO de Chiquita, Carlos López Flores, y los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias; y Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario. Durante la visita, el Gobierno constató la actividad productiva de esta plantación de 200 hectáreas, una de las 20 zonas que se trabajan en la actualidad.

La visita se produce 10 meses después del Memorando de Entendimiento firmado en Brasil entre el Gobierno y la empresa para concretar el rescate de la actividad bananera en Bocas del Toro y reiniciar las operaciones de la empresa Chiquita.

Según las proyecciones presentadas por López Flores, la industria se apresta a exportar unos 11 millones de cajas del producto para los próximos meses y aproximadamente 15 millones de cajas para 2027.

“Veo con inmensa satisfacción que estemos abriendo las puertas a la exportación de nuestro banano, que es reconocido mundialmente. Esto es fruto del trabajo de miles de personas y de inversiones realizadas en este suelo fértil que produce alimentos de alta calidad”, expresó Mulino al recibir el informe que, además, detalla la existencia de 5 mil hectáreas en producción, lo que repercute, dependiendo de la fluctuación de producción, en 6 mil empleos directos de bocatoreños.

Mulino resaltó el futuro positivo para la provincia al reflotar esta industria; no obstante, reiteró que lo ocurrido en el pasado, que puso en riesgo toda esta industria en la provincia, debe servir como aprendizaje para salir adelante, para que miles de hombres y mujeres tengan los recursos para alimentarse, pagar los servicios básicos y sostener a sus familias.

Recordó que, el 29 de agosto del año pasado, durante su visita oficial a Brasil, se dio el paso para que la empresa reanudara su producción, permaneciera en Panamá y abriera un nuevo proceso que permitiera reducir las tensiones y proteger los miles de empleos y una actividad económica fundamental para el país.

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Por su parte, López Flores agradeció al presidente Mulino y su equipo por haber logrado que la industria bananera y la empresa Chiquita retornaran a la provincia. Explicó que la producción es sostenible y agresiva para producir la mayor cantidad de banano en las 20 fincas de plantaciones que hay en la actualidad.

“Mi equipo administrativo y operacional está aquí para que el próximo año produzcamos por lo menos 15 millones de cajas… y de ahí vamos para arriba. Vamos a seguir creciendo; cuantas más hectáreas tengamos, más empleo generaremos, con gente joven que quiere trabajar”, indicó el CEO de Chiquita.

Durante la firma del acuerdo en 2025, se estimó que Chiquita invertiría 30 millones de dólares para reactivar la producción de la fruta. Además, se pactó la creación de una mesa técnica integrada por el Estado y la empresa, para que se diera seguimiento a los compromisos y velar por su cumplimiento.

Cabe recordar que este proceso de reactivación surgió luego de que en julio de 2025 las empresas Chiquita Panamá e Ilara Holding terminaran la relación laboral de más de 5,000 empleados tras el abandono injustificado de trabajo en las fincas en Bocas del Toro y centros de operación desde el pasado 28 de abril de 2025. Durante meses, los trabajadores permanecieron en huelga y protagonizaron cierres de calles, paralizando casi toda la provincia.

La decisión legal de las compañías se produjo luego de que el Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección de Changuinola declarara que la huelga del sector bananero era ilegal.

'Mi Primer Empleo Rural'

Por otro lado, el mandatario aprovechó la ocasión para anunciar que el próximo mes se dará inicio al programa Mi Primer Empleo Rural y serán los jóvenes de esta provincia los mayores beneficiados, para que tengan la experiencia de laborar de manera remunerada.

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