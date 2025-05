Chiquita Panamá liquidará a todos los trabajadores diarios a partir del 23 de mayo

Bocas del Toro/Las empresas Chiquita Panamá e Ilara Holding anunciaron este jueves 22 de mayo que, tras el abandono injustificado de labores en las fincas en Bocas del Toro y centros de operación desde el pasado 28 de abril, se ha procedido con la terminación laboral de todos los trabajadores diarios, luego de que el Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección de Changuinola declarara que la huelga del sector bananero era ilegal.

"Los trabajadores que se encuentren en esta situación deberán presentarse a partir del 23 de mayo en la Oficina de Empalme, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para hacer efectivo el retiro de su liquidación correspondiente, conforme a lo establecido por la ley. Todos los pagos serán hechos de manera individual, en cheques bancarios nominales, cumpliendo con lo que establece la normativa vigente y asegurando un proceso respetuoso y transparente para cada caso", informó a través de un comunicado.

En el comunicado, informaron que en reiteradas ocasiones se solicitó de manera respetuosa el llamado a los colaboradores para que regresaran a sus puestos de trabajo para minimizar el impacto en las plantaciones; sin embargo, pasaron 24 días de abandono total en las fincas, lo que provocó pérdidas que superarán, al menos, los 75 millones de dólares y daños irreversibles en la producción.

El diálogo

Los ministros de gobierno Julio Moltó [Comercio e Industrias] y Jackeline Muñoz [Trabajo y Desarrollo Laboral] se reunieron este jueves con Francisco Smith, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana), para aprobar la propuesta de mejoras a la Ley 45 de 2017 presentada por parte del gobierno.

Sin embargo, Smith aseguró que, aunque la propuesta había sido aprobada por parte de los trabajadores de banano, las acciones de huelga se mantenían de manera indefinida.

"Se mantienen las medidas de presión todavía, con algunos cambios de horas intermitentes para que los carros fluyan", declaró Smith. El dirigente sindical indicó que ahora el gobierno deberá llevar la propuesta ante la Asamblea Nacional para su aprobación.

Por su parte, la ministra Muñoz se limitó a especificar los puntos detallados que establece el proyecto, y aseguró que el mismo está enfocado en mejores condiciones de salud para los bananeros y las mujeres de este sector.

De acuerdo con la ministra de Trabajo, ya se había advertido a la dirigencia de los sindicatos de trabajadores bananeros que la derogación de la Ley 462 no estaba dentro de las negociaciones para levantar la huelga indefinida y que existía el riesgo de que unos 7,500 empleos se perderían.

En la conferencia habitual de este jueves 22 de mayo, Mulino dio un ultimátum para que se aprobara la ley por parte de los trabajadores, indicando que, si Smith no firmaba la propuesta, no se presentará en las sesiones extraordinarias ninguna iniciativa y la empresa tendrá que actuar, destituir a los que corresponda para “salvar su operación en Bocas. Créanme que me duele y créanme que lo hablé muy bien la semana pasada aquí. Esa intransigencia no es buena”.