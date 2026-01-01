Tres muertos en intento de asalto a mina de oro en el norte de Perú

Lima, Perú/Al menos tres personas murieron en un intento de asalto a una mina en el norte de Perú la noche de Año Nuevo, informó este jueves la fiscalía de Pataz, provincia militarizada desde 2024 por la violencia desatada por la “fiebre del oro”.

Pataz es una provincia ubicada a 900 km de Lima y se encuentra en estado de emergencia desde febrero de 2024, debido a la escalada de violencia causada por la extracción de oro.

En mayo pasado, 13 trabajadores de una compañía minera fueron asesinados tras ser secuestrados en una mina aurífera.

La fiscalía de Pataz anunció en un comunicado que “inició una investigación preliminar por el delito de homicidio en agravio de tres personas cuyos cuerpos fueron hallados con impactos de bala en la bocamina ‘Papagayo’”.

En el lugar del crimen, la policía halló 11 casquillos de bala, agregó la fiscalía.

El alcalde de Pataz, Aldo Mariño, señaló al canal N de televisión que, “según la información que recibí del capitán de la Policía de Perú, ayer (miércoles) aproximadamente a las 11 de la noche, tenían en la comisaría a tres personas asesinadas”.

Mariño mencionó que habría siete personas desaparecidas.

Si bien la Policía no confirmaba aún esta información, medios locales afirmaron que quienes habían sido inicialmente reportados como desaparecidos ya fueron ubicados.

De acuerdo con Perú21, el hecho ocurrió en una zona de extracción de oro de Pataz poco antes de la medianoche, cuando un grupo de personas intentó asaltar el yacimiento y fue repelido por guardias privados en la entrada del lugar.

Con unos 88.000 habitantes, Pataz es el epicentro de una escalada de violencia causada por la fiebre del oro, un metal que ha incrementado fuertemente su valor en los mercados internacionales.

Perú es el décimo productor mundial de oro y el segundo en Latinoamérica, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

En el país coexisten tres modalidades de minería: la formal, amparada por la ley; la informal, en proceso de legalización; y la ilegal, que se concentra especialmente en la explotación de oro y devasta la Amazonía.