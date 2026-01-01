Panamá manifiesta solidaridad con Suiza tras tragedia en Crans-Montana

Panamá/El Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su más profunda consternación y pesar por el trágico incidente ocurrido en la localidad de Crans-Montana, en la Confederación Suiza, que ha dejado numerosas víctimas fatales y personas heridas.

El Gobierno de la República de Panamá expresa su más profunda consternación y pesar por el trágico incidente ocurrido en la localidad de Crans-Montana. pic.twitter.com/sWXBL7pVlW — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) January 1, 2026

Mediante un comunicado oficial, el Gobierno panameño manifestó, en nombre del pueblo y del Estado, sus más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo suizo, así como su solidaridad y sentidas simpatías a los familiares de las víctimas y a todos los afectados por esta lamentable tragedia.

En el documento, Panamá reiteró su apoyo y cercanía con Suiza en este momento de dolor, acompañando al país europeo ante la irreparable pérdida ocasionada por el incidente.

El comunicado fue emitido el 1 de enero de 2026 desde la ciudad de Panamá.

Sobre el incidente se ha informado que alrededor de 40 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en un incendio en plenas celebraciones de Año Nuevo en un bar de la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana, informó el jueves la policía.

El presidente suizo, Guy Parmelin, que asumió el cargo el jueves, calificó el siniestro como "una de las peores tragedias" en la historia del país helvético.