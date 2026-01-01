Operativos policiales dejan 123 personas aprehendidas y 1,068 multas por infracciones viales

Panamá/La Policía Nacional aprehendió a 123 personas como parte de los operativos de seguridad realizados a nivel nacional.

De acuerdo con el informe, del total de aprehendidos, 72 personas fueron requeridas por oficio, mientras que 32 fueron detenidas por faltas administrativas.

A estas se suman 13 aprehensiones en flagrancia y seis personas vinculadas a delitos de microtráfico, según el balance oficial.

Como parte de estas acciones, las autoridades indicaron que llevaron a cabo 12 diligencias de allanamiento, que permitieron el decomiso de dos armas de fuego y 131 municiones. Además, se incautaron 10 carrizos y nueve bolsitas con cocaína, ocho bolsitas de marihuana y otras nueve bolsitas que contenían un polvo rosado.

Controles en las vías

La presencia policial también se hizo sentir en las calles. En materia de tránsito, se indicó que se impusieron 1,068 infracciones.

Entre las faltas más recurrentes figuran 126 sanciones por exceso de velocidad, 60 por luces no adecuadas, 18 por hablar por celular mientras se conducía y 12 por mantener la licencia vencida. Asimismo, se registraron siete infracciones por embriaguez comprobada y una por aliento alcohólico.

Las autoridades mantienen estos operativos de forma constante como parte de las acciones preventivas y de control en distintos puntos del país.