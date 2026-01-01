Clima en Panamá: Condiciones propias de la transición de la temporada lluviosa a la seca este 1 de enero

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este jueves 1 de enero, primer día del año 2026.

El Tiempo

Para el Caribe, en horas de la mañana, se esperan cielos de disperso a nublado, con eventos lluviosos aislados en sectores de la comarca indígena Ngäbe; en Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro, extendiéndose hasta la tarde noche.

Para el Pacífico, en horas de la mañana, se esperan cielos parcialmente nublados sin eventos lluviosos significativos; para la tarde y noche, se esperan algunos episodios nublados con lluvias aisladas, aguaceros aislados ligeros en sectores de Panamá Norte, Este, Oeste y Darién; sobre Tierras Altas de Chiriquí y la Comarca Ngäbe.

Puedes leer: Lo que hizo noticia en 2025

Temperaturas

Las mínimas oscilando entre los 10°C y 25°C, en tanto que las máximas estarán rondando desde los 26°C hasta los 33°C.

Vientos

Flujos de vientos del Norte en la Mañana con velocidades de 10 / 24 Km/h, manteniendo el Norte en la Tarde y Noche, con velocidades de 15 / 33 km/h, para la vertiente Caribe; y para el Pacífico se mantienen flujos del Norte en la Mañana con velocidades de 31 / 40 Km/h, cambiando a Nor Noroeste con velocidades de 35 / 44 Km/h para la Tarde Noche.

Condiciones marítimas

En el Caribe se mantienen condiciones favorables para las actividades, con olas que estarán oscilando desde los 1.51 m en periodos no más de 07 segundos. Para el Pacífico de Advertencia por Vientos, Oleajes y Corrientes de Retorno, para las actividades con olas desde los 0.91 m y con periodos de 04 segundos.

Índices de radiación UVB

Se esperan índices de radiación entre Moderados y Extremos en ambas vertientes en horas de la Mañana y la Tarde.