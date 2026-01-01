San Miguelito: AAUD inicia apoyo con operativo especial de recolección de basura

Moreno reiteró que este apoyo al distrito de San Miguelito, no afectará el servicio en el distrito capital .

San Miguelito/Un equipo conformado por unas 20 retroexcavadoras, cinco compactadoras, cuatro camiones rejilla, además de damas de barrido y recolectores, forma parte del operativo especial que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) desplegará desde el mediodía de este jueves para apoyar la recolección de basura en el San Miguelito.

El director de la AAUD, Ovil Moreno, informó que el operativo inició con labores de limpieza en la Cinta Costera, para luego trasladarse al distrito de San Miguelito.

Moreno reiteró que este apoyo no afectará el servicio en el distrito capital.

Importante también que la comunidad esté clara y se sienta segura de que no vamos a descuidar el Distrito Capital, que es nuestra responsabilidad”, aseguró.

El funcionario recordó que este operativo se desarrolla en paralelo, por instrucción del presidente de la República, José Raúl Mulino, y que abarcará los nueve corregimientos del distrito.

“Vamos a iniciar en las calles principales, primero para llevarnos el exceso, el excedente de desechos que hay en la calle. Tenemos una coordinación completa; nuestro equipo en Cerro Patacón ya está dispuesto y esperando para empezar a recibir todo lo que se recoja en las vías principales, para después empezar a peinar todo y cada uno de los corregimientos del distrito de San Miguelito”, explicó.

Presupuesto extraordinario

Consultado sobre si los camiones utilizados eran propios o alquilados, Moreno indicó que fue necesario solicitar una partida extraordinaria, debido a las limitaciones presupuestarias de la entidad.

Hay camiones alquilados. La Autoridad de Aseo tiene un presupuesto limitado, el cual estamos estirándolo para poder darle servicio a Panamá, que lo estamos haciendo bastante bien. Entonces, se tuvo que pedir una partida extraordinaria”, señaló.

Alcaldía respalda la intervención

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, manifestó que esta intervención era una solicitud que el Municipio venía realizando desde el mes de febrero, ante la situación crítica que enfrenta el distrito.

“Esperamos que este apoyo se consolide y que sigamos recibiendo este respaldo. Sin embargo, también entendemos que estamos optimizando el proceso para lograr un distrito que sí tenga un servicio de calidad”, expresó.

La alcaldesa recordó que el Municipio se encuentra en un proceso de transición del servicio, ya que la empresa actual dejará de operar el 18 de enero, tras 25 años de brindar el servicio en el distrito.

“Estamos preparados con no una, sino tres empresas que iniciarán el 19 de enero. Este proceso empieza hoy, 1 de enero, y nos están acompañando hasta el 18 de enero, mientras se da la transición hacia las nuevas empresas”, indicó.

Contexto del problema sanitario

La intervención de la AAUD ocurre en medio de reiteradas denuncias de la Alcaldía por el incumplimiento de la empresa Revisalud en la recolección de desechos sólidos, situación que ha obligado al Municipio a asumir una mayor carga operativa.

Durante una sesión del Concejo Municipal, Hernández señaló que el distrito “sufre” por la reducción del servicio, a pesar de que la empresa mantiene un contrato vigente.

Según cifras presentadas ante los representantes de corregimiento, el volumen de basura recolectada por Revisalud disminuyó de 14 mil toneladas en diciembre de 2024 a 9 mil toneladas en diciembre de 2025, una reducción que, de acuerdo con la Alcaldía, ha generado una percepción de “implosión de desechos” en distintas comunidades.

Con información de Edgardo Marín.