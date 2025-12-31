San Miguelito: Autoridad de Aseo iniciará operativo de recolección de la basura desde este jueves

De acuerdo con el director de Aseo, el operativo se extenderá hasta el 19 de enero y no afectará al distrito de Panamá.

San Miguelito/La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) iniciará este miércoles 1 de enero de 2026, a partir del mediodía, un operativo especial de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, con el objetivo de mitigar la acumulación de desechos y prevenir un posible problema de salud pública.

El director de la entidad, Ovil Moreno, informó que la medida responde a instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, ante la situación crítica que enfrenta el distrito.

Estamos sumamente preocupados por esta situación, por eso mañana vamos a iniciar un operativo desde horas del mediodía con una gran cantidad de equipos”, señaló Moreno.

El funcionario explicó que el operativo contará con más de 50 equipos pesados, personal operativo, recolectores, damas de barrido y labores de fumigación antes y después de la recolección, debido a la proliferación de moscas en las áreas afectadas.

Puede leer: Basura en San Miguelito: Mulino anuncia intervención de la Autoridad de Aseo

Vamos a tener un equipo completo dedicado a apoyar a todos los vecinos de San Miguelito por esta situación tan crítica que se ha vivido con el problema de los desechos”, indicó.

Operativo se extenderá hasta el 19 de enero

De acuerdo con Moreno, el operativo se extenderá hasta el 19 de enero, fecha en la que, según indicó, la Alcaldía de San Miguelito prevé que empresas contratadas de manera temporal inicien el proceso de recolección.

No obstante, aclaró que la intervención gubernamental fue necesaria debido a la urgencia del problema.

No podíamos esperar más. Este es un problema muy grave en este momento en San Miguelito”, indicó.

Horarios y logística

El director de la AAUD explicó que las labores en San Miguelito se desarrollarán de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., debido a que existen áreas consideradas de alto riesgo donde no es posible trabajar en horario nocturno.

Te puede interesar: San Miguelito: Representantes piden más recursos para enfrentar crisis de recolección de basura

Asimismo, aseguró que la intervención en San Miguelito no afectará el servicio en el Distrito Capital.

Nuestra responsabilidad principal es el distrito Capital. No vamos a descuidarlo. Vamos a seguir con los operativos de chatarra y con los operativos nocturnos”, afirmó.

Para esta intervención, San Miguelito contará con un equipo adicional y fondos especiales, asignados para garantizar que las labores no impacten negativamente otras zonas bajo la jurisdicción de la entidad.

Advertencia de emergencia sanitaria

La crisis en la recolección de basura en San Miguelito ha generado preocupación a nivel nacional. El presidente José Raúl Mulino advirtió recientemente que la situación podría derivar en una emergencia sanitaria, al anunciar la intervención urgente de la AAUD.

A través de la red social X, el mandatario informó que el Gobierno dispondrá de fondos extraordinarios, los cuales serán descentralizados para reforzar las labores de limpieza, tras una solicitud presentada por la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, al secretario de Metas, José Icaza, quien coordinará las acciones interinstitucionales.

La intervención ocurre en medio de reiteradas denuncias de la Alcaldía sobre el incumplimiento de la empresa Revisalud en la recolección de desechos sólidos, lo que ha obligado al Municipio a asumir una mayor carga operativa.

Durante una sesión del Concejo Municipal, la alcaldesa Hernández señaló que el distrito “sufre” por la reducción del servicio, a pesar de que la empresa mantiene un contrato vigente.

Según cifras presentadas ante los representantes de corregimiento, el volumen de basura recolectada por Revisalud disminuyó de 14 mil toneladas en diciembre de 2024 a 9 mil toneladas en diciembre de 2025, una reducción que, de acuerdo con la Alcaldía, ha provocado una percepción de “implosión de desechos” en distintas comunidades.