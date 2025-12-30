Basura en San Miguelito: Mulino anuncia intervención de la Autoridad de Aseo

La intervención gubernamental se da en medio de reiteradas denuncias de la Alcaldía de San Miguelito sobre el incumplimiento de la empresa Revisalud en la recolección de desechos.

La crisis en la recolección de basura que enfrenta el distrito de San Miguelito podría derivar en una emergencia sanitaria, advirtió el presidente José Raúl Mulino, al anunciar la intervención urgente de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) para atender la acumulación de desechos sólidos en distintas comunidades.

A través de la red social X, Mulino informó que el Gobierno dispondrá de fondos extraordinarios, los cuales serán descentralizados para reforzar las labores de limpieza, en respuesta a la solicitud realizada por la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, al secretario de Metas, José Icaza, quien estará a cargo de la coordinación interinstitucional de las acciones.

El Ejecutivo reconoció, además, la gestión del diputado Luis Eduardo Camacho, a quien destacó por impulsar soluciones ante la problemática que afecta a uno de los distritos más poblados del país.

La intervención gubernamental se da en medio de reiteradas denuncias de la Alcaldía de San Miguelito sobre el incumplimiento de la empresa Revisalud en la recolección de desechos, situación que ha obligado al Municipio a asumir una mayor carga operativa. Durante una sesión del Concejo Municipal, la alcaldesa Hernández señaló que el distrito “sufre” por la reducción del servicio, pese a que la empresa mantiene un contrato vigente.

Según cifras presentadas ante los representantes de corregimiento, el volumen de basura recolectada por Revisalud cayó de 14 mil toneladas en diciembre de 2024 a 9 mil toneladas en diciembre de 2025, una reducción que, de acuerdo con la Alcaldía, ha provocado una percepción de “implosión de desechos” en distintas comunidades.

Ante este escenario, el Municipio activó el plan “Misión Limpieza”, un operativo de 14 días que contempla el alquiler de equipos y una mayor inversión de recursos municipales para reforzar la recolección, mientras se implementa un esquema transitorio con tres empresas contratadas de forma extraordinaria que brindarán el servicio entre el 19 de enero y el 17 de julio de 2026.

Los representantes de corregimiento también han advertido limitaciones operativas. Algunos ediles señalaron que, bajo el plan actual, la recolección podría realizarse solo dos veces en un período de 14 días, lo que ha motivado solicitudes de mayores recursos para alquilar equipos y garantizar una frecuencia diaria en las zonas más afectadas.

La crisis ocurre mientras se define la concesión del servicio de aseo por los próximos 20 años. Actualmente, el Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito es la única empresa en competencia, con una propuesta económica de 264 millones de dólares, evaluación que aún se mantiene en análisis.

Autoridades locales y nacionales coincidieron en que las medidas anunciadas buscan contener la emergencia, evitar riesgos sanitarios y restablecer el servicio de recolección en beneficio de la población.