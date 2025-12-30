San Miguelito: Representantes piden más recursos para enfrentar crisis de recolección de basura

El plan " Misión Limpieza" es un operativo de mitigación que pondrá en marcha la Alcaldía de San Miguelito.

San Miguelito/La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, manifestó este martes, durante la sesión del Concejo Municipal, que el distrito “sufre” debido a que la empresa Revisalud no está cumpliendo con la recolección de la basura, situación por la cual aseguró haber solicitado apoyo.

Durante la sesión, Hernández presentó un resumen de su gestión y explicó que, ante la disminución en la recolección de desechos por parte de la empresa contratada, la Alcaldía ha tenido que asumir un rol más activo.

La alcaldesa explicó que con el plan “Misión Limpieza", "la Alcaldía de San Miguelito va a destinar más fondos para el alquiler de equipos para la recolección de los residuos, todo en vista de que hay una disminución de la recolección de los desechos de parte de la empresa que sigue estando contratada para la recolección de los residuos, que es la empresa de Revisalud”, expresó.

Además, detalló que se presentaron gráficas a los representantes del distrito que evidencian la reducción en el volumen de desechos recolectados por Revisalud. Según los datos, en diciembre de 2024 se recogieron 14 mil toneladas, mientras que en diciembre de 2025 la cifra descendió a 9 mil toneladas.

Hernández explicó que anteriormente la Alcaldía entraba únicamente a mitigar la situación, pero ahora ha tenido que asumir gran parte de la carga de la recolección. Señaló además que la empresa salió del servicio antes de la finalización del contrato, lo que, a su juicio, ha provocado que los residentes perciban una “implosión” de desechos en el distrito.

La empresa que va saliendo, en lugar de salir con la frente en alto, sale de manera bochornosa del distrito de San Miguelito”, afirmó.

Indicó que los representantes de corregimiento se están organizando para apoyar la recolección de basura en sus respectivas áreas. En ese contexto, la representante de Victoriano Lorenzo, Sheyla Grajales, señaló que la alcaldesa le presentó un informe detallado y que uno de los principales retos del distrito es la basura, problema que afecta directamente a los residentes.

Grajales explicó que, con el plan Misión Limpieza, en algunos corregimientos el operativo podría realizarse solo dos veces en un período de 14 días. Por ello, propuso que el Municipio otorgue recursos adicionales para que los ediles también puedan alquilar equipos y realizar la recolección de basura a diario. Añadió que en algunas áreas del distrito no existe la cultura de almacenar los desechos en los hogares y que estos son sacados a la vía pública de forma constante.

El plan Misión Limpieza es un operativo de 14 días, que se extenderá hasta el 18 de enero, mientras comienzan a laborar, por un período de seis meses, tres empresas contratadas de manera extraordinaria por el Municipio para apoyar la limpieza del distrito. Las empresas seleccionadas para este esquema transitorio son Volquetes y Transporte Corro, Roca Atlántica, S.A. y Eco Septic Panamá Corp., las cuales brindarán el servicio del 19 de enero al 17 de julio de 2026.

Posteriormente, asumirá la empresa que tendrá a su cargo el servicio por 20 años. La única empresa que compite por esta contratación es el Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito, con una propuesta económica de $264 millones. De no asumir , porque no cumple con las exigencias que está analizando la Comisión Evaluadora, se conoció que las tres empresas temporales podrían extender el servicio.

Por su parte, el edil Iván Cheribí advirtió que después del 5 de enero podría registrarse un paliativo por parte del Municipio, aunque reconoció que en su corregimiento, uno de los más grandes del distrito, ya se ha generado un caos. En ese sentido, hizo un llamado a la empresa saliente para que colabore y cumpla con la recolección de basura durante estas fechas festivas.