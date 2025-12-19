Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito y Gicaher compiten por la recolección de la basura

San Miguelito/La gestión de la basura en San Miguelito entra en una etapa decisiva. Este jueves, a las 11:01 a.m., se abrieron las propuestas económicas para la concesión del servicio de recolección y manejo integral de residuos sólidos urbanos, uno de los contratos más relevantes para el distrito.

El acto público, realizado a través del portal PanamaCompra, recibió dos ofertas. La primera fue presentada por el Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito, con una propuesta económica de $264 millones. La segunda correspondió a la empresa Gicaher, que ofertó $500 mil.

Puede leer: San Miguelito contrata tres empresas para la recolección de basura de forma temporal en 2026

La licitación busca otorgar la concesión para un sistema integral que incluye recolección, transporte, barrido, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los desechos, en un intento por transformar un servicio que durante años ha sido motivo de quejas constantes por parte de los residentes del distrito.

El Municipio de San Miguelito publicó la licitación en julio pasado con un precio de referencia de 315 millones 217 mil 728 dólares. La vigencia del contrato será por 242 meses, es decir, 20 años y dos meses.

Cabe señalar que, el nuevo contrato reemplazará al que desde hace 25 años mantiene la empresa Revisalud, S.A., que ha sido objeto de constantes cuestionamientos ciudadanos por las deficiencias en el servicio. Dicho contrato vence el próximo 18 de enero de 2026, lo que abre la puerta a un nuevo operador.

La apertura de propuestas se realizó hoy 19 de diciembre, pese a que la administración municipal había planteado la posibilidad de extender el plazo hasta febrero de 2026 para atraer a más empresas interesadas. Sin embargo, el Concejo Municipal recomendó mantener la fecha, decisión que finalmente se ejecutó.

El pliego de cargos, presentado en julio de 2025, establece una serie de indicadores de cumplimiento y exige a las empresas proponentes la implementación de un modelo moderno de gestión de residuos, con estándares de eficiencia y sostenibilidad acordes a las necesidades reales de San Miguelito.

También: Crisis de la basura en San Miguelito: Apertura de propuestas para el nuevo contrato será el viernes 19 de diciembre

Con la apertura de las propuestas, el proceso entra ahora en su fase de evaluación, de la que dependerá el futuro del servicio de aseo en uno de los distritos más poblados del país. La Alcaldía informó que continuará divulgando los avances del procedimiento, en un tema que impacta directamente la salud, el ambiente y la calidad de vida de miles de familias.

En San Miguelito se generan diariamente entre 400 y 440 toneladas de basura.

Requisitos exigidos a las empresas

El pliego detalla, por ejemplo, exigencias técnicas que apuntan a incorporar innovación y trazabilidad en el manejo de los desechos. Entre ellas: