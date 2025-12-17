San Miguelito contrata tres empresas para la recolección de basura de forma temporal en 2026

El gasto de esta contratación será cubierto con cargo a la partida presupuestaria 5.78.02.001.06.01.165, correspondiente a la vigencia fiscal 2026, que asciende a $3.8 millones.

San Miguelito/San Miguelito ya tiene definidas las tres empresas que se encargarán, de manera temporal, de la recolección de basura en el distrito, mientras se concreta el nuevo contrato de concesión del servicio.

Se trata de: Volquetes y Transporte Corro; Roca Atlántica, S.A.; y Eco Septic Panamá Corp. Estos servicios se prestarán por un período de seis meses, con una vigencia del 19 de enero al 17 de julio de 2026, como parte de un esquema transitorio diseñado para evitar interrupciones en la recolección de desechos sólidos.

En el caso de la zona naranja, la empresa Roca Atlántica, S.A. asumirá la recolección y disposición de residuos sólidos tras resultar seleccionada mediante un procedimiento excepcional de contratación, aprobado por el Concejo Municipal de San Miguelito, mientras se define el contrato de concesión definitivo. Esta zona abarca los corregimientos de Arnulfo Arias, Belisario Porras, Belisario Frías y Omar Torrijos, en el polígono al este de la vía Transístmica y al norte del Corredor Norte, así como José Domingo Espinar (Nuevo Belén y sectores aledaños), según la delimitación operativa utilizada para el plan de transición.

La medida quedó establecida en el Acuerdo Municipal N.°75 del 9 de diciembre de 2025, que autoriza a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández Berrío, a suscribir contratos temporales con las empresas seleccionadas, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio.

De acuerdo con el documento, la contratación de Roca Atlántica, S.A. tendrá una vigencia del 19 de enero al 17 de julio de 2026, por un monto de $1,528,281.00, y responde a un plan de transición ante el vencimiento del contrato de concesión actualmente vigente, previsto para el 18 de enero de 2026.

La empresa Volquetes y Transporte Corro se encargará de la zona verde, que incluye los corregimientos de José Domingo Espinar (exceptuando los barrios de Nuevo Belén y zonas aledañas y que se dividen de Villa Lucre por el corredor Norte) y todo el corregimiento de Rufina Alfaro por $1,303,000.00.

Mientras que la empresa Eco Septic Panamá Corp recogerá la basura de la zona azul, estará a cargo de la zona azul, que comprende los corregimientos de Victoriano Lorenzo, Amelia Denis de Icaza, Omar Torrijos en el polígono ubicado al oeste de la carretera Transístmica y al sur del Corredor Norte y Mateo Iturralde, con un monto de contratación de $1,026,000.00.

El acuerdo señala que, aunque el municipio mantiene en curso un proceso de licitación pública por mejor valor para adjudicar el nuevo contrato de concesión del servicio de gestión integral de residuos sólidos, los plazos legales, administrativos y las acciones de reclamo presentadas han retrasado la adjudicación definitiva.

Esta situación, según el documento, ponía en riesgo la prestación continua del servicio, razón por la cual se optó por una contratación temporal mientras culmina el proceso licitatorio.

Como parte del plan de transición, la Alcaldía realizó cotizaciones en línea a través del portal PanamáCompra paara elegir a estas tres empresas.

Recursos y controles

El gasto de esta contratación será cubierto con cargo a la partida presupuestaria 5.78.02.001.06.01.165, correspondiente a la vigencia fiscal 2026, y que la alcaldesa deberá presentar la documentación del procedimiento excepcional ante el Consejo Económico Nacional. Cabe recordar que el costo estimado de este plan temporal asciende a $3,868,000.00, que cubrirán los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos por un período de seis meses.

Asimismo, una vez firmado el contrato, deberá remitirse copia a la Secretaría General del Concejo Municipal de San Miguelito, como parte de los controles administrativos.

Con esta contratación temporal, el Municipio de San Miguelito busca asegurar la continuidad del servicio de recolección de basura, mientras avanza el proceso para adjudicar el contrato de concesión definitivo que regirá la gestión de residuos sólidos en el distrito por 20 años.