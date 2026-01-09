Trabajos de desinfección de tuberías en Guararé se suspenden temporalmente por ajustes técnicos
De acuerdo con la entidad, los trabajos en Guararé no iniciarán hasta que concluyan las labores en Las Tablas, mientras que la nueva fecha para la desinfección será anunciada oportunamente a los residentes del área.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) suspendió temporalmente los trabajos de desinfección de tuberías previstos para este fin de semana en el distrito de Guararé, debido a que continúan las labores en el distrito de Las Tablas y a la necesidad de realizar ajustes técnicos en la red de distribución.