De acuerdo con la entidad, los trabajos en Guararé no iniciarán hasta que concluyan las labores en Las Tablas, mientras que la nueva fecha para la desinfección será anunciada oportunamente a los residentes del área.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) suspendió temporalmente los trabajos de desinfección de tuberías previstos para este fin de semana en el distrito de Guararé, debido a que continúan las labores en el distrito de Las Tablas y a la necesidad de realizar ajustes técnicos en la red de distribución.