Distintas provincias del país rinden homenaje a los héroes del 9 de enero de 1964

Actos conmemorativos se desarrollaron este 9 de enero en diversas provincias del país para honrar la memoria de los hechos del 9 de enero de 1964, una fecha que este año cumple 62 años y que marcó un punto de inflexión en la historia de Panamá rumbo a la soberanía nacional.

La jornada recordó el coraje y sacrificio de los panameños que, en defensa de la dignidad nacional, enfrentaron el poder de Estados Unidos y exigieron respeto al territorio panameño, un episodio que abrió el camino hacia los Tratados Torrijos-Carter y la posterior recuperación del Canal de Panamá.

Colón: memoria viva de una gesta que cobró vidas colonenses

La provincia de Colón tuvo un rol protagónico en la gesta patriótica del 9 de enero de 1964, y este año volvió a rendir homenaje a sus mártires con una serie de actividades solemnes.

Los actos iniciaron a las 10:00 de la mañana con una misa en la iglesia Inmaculada Concepción, presidida por monseñor Manuel Ochagavía Barahona. Posteriormente, autoridades, estudiantes y ciudadanos se trasladaron al mausoleo de la calle 16, donde reposan los bustos de los mártires del 9 de enero.

Durante el homenaje, testigos sobrevivientes relataron los dramáticos momentos vividos aquel día, cuando amigos, compañeros y estudiantes perdieron la vida en medio de los enfrentamientos, reafirmando la importancia de mantener viva la memoria histórica.

La Chorrera honra a los héroes caídos

En el distrito de La Chorrera, los 62 años de la gesta del 9 de enero de 1964 fueron conmemorados con una marcha patriótica que partió desde el parque Libertador hasta el parque 9 de Enero.

Durante el acto, se realizó la izada de la bandera a media asta, se recordaron los hechos históricos y se colocaron banderas en honor a los mártires de la soberanía. Entre los homenajeados destacó el chorrerano Robinson Hernández, quien formó parte del primer grupo de panameños que se acercó a la Zona del Canal y resultó herido en su lucha por la soberanía nacional.

Coclé: homenaje solemne en Penonomé

En la provincia de Coclé, los actos de recordación se realizaron en el cementerio municipal de Penonomé, donde reposan los restos del mártir Ezequiel González Meneses.

Cada año, autoridades municipales, familiares y representantes de la sociedad civil se congregan en este campo santo para rendir tributo al legado histórico de Meneses y de todos los héroes que participaron en la gesta patriótica del 9 de enero de 1964.

En la ceremonia también participaron estudiantes del Centro Regional Universitario de Coclé, mientras que las autoridades hicieron un llamado a fortalecer la memoria histórica entre las nuevas generaciones, resaltando el valor del patriotismo, la identidad nacional y el respeto a la soberanía.