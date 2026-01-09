Conductor choca contra un hidrante en Calle 50 provoca desperdicio masivo de agua potable

Un enorme desperdicio de agua potable se registró en Calle 50, específicamente en la calle Manuel M. Icaza, luego de que el conductor de un vehículo colisionara contra un hidrante, provocando una fuga que se mantuvo activa durante toda la madrugada y mañana de este viernes 9 de enero.

El incidente fue denunciado por cibernautas a través de redes sociales, donde circularon imágenes y videos que mostraban el agua brotando de manera incontrolable, generando preocupación entre residentes y transeúntes por la pérdida del recurso hídrico.

De acuerdo con vecinos del sector, la colisión ocurrió en a altas horas de la noche, y el agua se desperdició durante toda la madrugada sin que se registrara atención inmediata. Fue hasta horas de la mañana cuando una cuadrilla del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) llegó al lugar para cerrar el circuito y retirar el hidrante, evitando que continuara la fuga.

En el sitio aún se podían observar restos del vehículo involucrado, lo que evidencia la fuerza del impacto. Los residentes señalaron que, pese a la magnitud del choque, el conductor salió ileso, aunque el daño ocasionado al sistema de distribución de agua fue considerable.

Funcionarios del IDAAN informaron que durante el día se estarían realizando los trabajos de reparación, lo que obligó a la suspensión temporal del suministro de agua potable en algunos puntos de Calle 50. La entidad aseguró que, una vez culminadas las labores, el servicio será restablecido de forma progresiva.

Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a la conducción responsable y al cuidado de la infraestructura pública, especialmente en momentos en los que el país enfrenta desafíos relacionados con el uso eficiente del agua potable.