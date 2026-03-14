Clima en Panamá: Lluvias aisladas en la vertiente del Caribe

* Condiciones marítimas de advertencia en el Pacífico: posibles corrientes de resaca y mar de fondo. * Condiciones de precaución por los índices de radiación ultravioleta.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este sábado 14 de marzo, por lo que se esperan lluvias aisladas en la vertiente del Caribe, intervalos nubosos en el Pacífico y una tarde cálida.

El tiempo

En la vertiente del Caribe se esperan, en la mañana, lluvias aisladas en el Occidente de la vertiente y en la noche en sectores de Costa Abajo de Colón y Norte de Veraguas. En el resto de la vertiente se prevén intervalos nubosos con lluvias muy esporádicas.

En la vertiente del Pacífico se espera, en la tarde, intervalos nubosos con probabilidad de lluvias muy esporádicas en Darién y Chiriquí y para la noche que se registren al norte de Coclé. En el resto de la vertiente se espera que predomine el cielo despejado a parcialmente nublado.

Temperaturas

Las temperaturas máximas estarán entre 20°C y 26°C en la Cordillera Central y entre 29°C y 37°C en el resto del país. Sensación térmica elevada. Recomiendan tener precaución.

Viento

Se espera que durante el día predominen los vientos del noroeste a noreste sobre el país con velocidades hasta de 35 km/h en la zona marítima oriental y central del Pacífico panameño, velocidades hasta de 30 km/h en la zona marítima oriental y central del Caribe panameño, Panamá Oeste, Coclé y provincias centrales; velocidades hasta de 25 km/h en la Comarca Guna Yala, Colón y Panamá y velocidades menores de 15 km/h en el resto del país con intervalos de vientos variables y velocidades hasta de 20 km/h en Chiriquí en la tarde.

Posibilidad de ráfagas de viento hasta de 55 km/h en sectores de la Cordillera Central, provincias centrales, Coclé, Panamá Oeste y sectores de Panamá.

Condiciones marítimas

Caribe: Se esperan olas con alturas entre 0.9 y 1.6 metros y periodos entre 06 y 08 segundos.

Pacífico: Se esperan olas con alturas entre 0.3 y 1.4 metros y periodos entre 12 y 21 segundos. (ver aviso de vigilancia)

Índices de radiación UV-B

Se prevén índices máximos entre 09 y 13 con nivel de riesgo muy alto y extremo en el país. (ver aviso de vigilancia)