Banca advierte posibles efectos en el acceso al crédito por proyecto sobre prescripción de deudas

La asociación también advirtió que, si aumentan los riesgos en el sistema crediticio, las condiciones para otorgar préstamos podrían volverse más estrictas, lo que se traduciría en financiamientos más costosos o más difíciles de obtener.

La Asociación Bancaria de Panamá manifestó su preocupación por los posibles efectos que tendría el Proyecto de Ley No. 388, iniciativa que propone establecer un reconocimiento administrativo de la prescripción de deudas.

En un pronunciamiento, el gremio señaló que, además de generar dudas sobre su constitucionalidad, la propuesta podría impactar el acceso al crédito para personas, familias y empresas en el país.

Según la asociación, el sistema de crédito en Panamá se basa en la confianza y en el cumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la mayoría de los clientes bancarios. Aseguran que esta cultura de pago ha permitido mantener niveles de morosidad estables y que el crédito continúe siendo una herramienta clave para que miles de personas puedan adquirir viviendas, iniciar negocios o enfrentar momentos económicos complejos.

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El gremio también destacó que, cuando los clientes atraviesan dificultades económicas, como la pérdida de empleo o la disminución de ingresos, suelen acercarse a las entidades bancarias para reestructurar sus préstamos y buscar alternativas de pago.

No obstante, advirtió que algunas disposiciones del proyecto podrían generar incentivos para que ciertos deudores opten por no cumplir sus compromisos financieros hasta que la deuda prescriba, especialmente si se elimina toda referencia negativa en su historial crediticio una vez que esto ocurra.

De acuerdo con la asociación, esta situación podría enviar una señal “injusta” para quienes enfrentan sus deudas mediante reestructuraciones o pagos, ya que sus dificultades sí quedarían reflejadas en los registros crediticios, mientras que quienes esperen la prescripción no tendrían ese historial.

Otro de los aspectos señalados por el gremio es que el proyecto introduce una vía administrativa para declarar la prescripción de deudas ante los bancos, la Superintendencia de Bancos de Panamá y eventualmente la Corte Suprema de Justicia de Panamá, mientras que el proceso judicial tradicional continuaría vigente.

Según el gremio, esta duplicidad de mecanismos podría aumentar la complejidad, los costos y la incertidumbre dentro del sistema.

La asociación también advirtió que, si aumentan los riesgos en el sistema crediticio, las condiciones para otorgar préstamos podrían volverse más estrictas, lo que se traduciría en financiamientos más costosos o más difíciles de obtener, afectando principalmente a familias, emprendedores y pequeñas empresas.

Finalmente, la Asociación Bancaria de Panamá reiteró su compromiso con el acceso al crédito responsable, la estabilidad del sistema financiero y su disposición a participar en un diálogo técnico que permita fortalecer la protección del consumidor y la seguridad jurídica en el país.