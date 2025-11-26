Recolección de basura en San Miguelito: Concejo pide contratar por $3.8 millones servicio temporal

Ello, pese a que a inicios de este mes la alcaldesa Irma Hernández anunció que serían las juntas comunales las que se encargarían de la recolección si el proceso de licitación se retrasaba.

San Miguelito/El Concejo Municipal de San Miguelito advierte que el servicio de recolección y disposición de residuos sólidos podría entrar en una fase crítica una vez culmine la actual concesión, el 18 de enero de 2026, si no se concreta una contratación temporal que cubra el servicio mientras inicia la nueva concesión.

Y es que, aunque se encuentra en marcha un proceso de licitación pública para seleccionar al nuevo concesionario del servicio de gestión integral de residuos sólidos, el Concejo asegura que “los plazos legales y administrativos propios del proceso, así como acciones de reclamo interpuestas a la fecha, han retrasado la adjudicación contractual definitiva”.

Esto significa que, a partir del 18 de enero de 2026, el distrito podría quedarse sin un operador encargado de la recolección de basura, lo que activó la necesidad de un Plan de Transición diseñado por la Alcaldía para garantizar continuidad. El objetivo es evitar que el servicio colapse entre la salida del actual concesionario y la entrada en operación del nuevo.

Ello, pese a que a inicios de este mes la alcaldesa Irma Hernández anunció que serían las juntas comunales las que se encargarían de la recolección si el proceso de licitación se retrasaba.

Contratación temporal por $3.8 millones

Para mantener la operación durante este período, el Concejo Municipal aprobó autorizar a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, ejecutar un “procedimiento excepcional” que permitirá contratar temporalmente la prestación del servicio.

La contratación se realizará mediante la plataforma de cotizaciones en línea de PanamaCompra, distribuida en tres renglones que representan diferentes zonas operativas del distrito, con el fin de “permitir la participación competitiva de varios oferentes y garantizar la transparencia del proceso”.

El costo estimado de este plan temporal asciende a $3,868,000.00, que cubrirán los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos por un período de seis meses, según lo especificado en el documento avalado en sesión extraordinaria.

Los fondos para esta contratación se encuentran separados en una partida presupuestaria correspondiente a la vigencia fiscal de 2026.

El texto aprobado señala que la situación exige una respuesta inmediata. El retraso en la licitación pone en riesgo la continuidad del servicio, por lo que el Concejo concluyó que la Alcaldía actuó conforme a derecho al solicitar esta modalidad excepcional, declarando que se trata de “una situación de urgencia evidente”.

En San Miguelito se generan diariamente entre 400 y 440 toneladas de basura.