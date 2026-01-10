Exfigura de la NFL demanda a su exesposa por divulgar el tamaño de su miembro

Una controversia que comenzó en redes sociales y plataformas de streaming ahora se dirime en los tribunales.

Matt Kalil, exjugador de la NFL, presentó una demanda civil contra su exesposa, la modelo e influencer Haley Baylee (O’Brien/Kalil), tras la difusión pública de declaraciones sobre la intimidad de su relación, las cuales, según él, vulneraron gravemente su derecho a la privacidad.

El caso fue dado a conocer a través de documentos judiciales obtenidos por TMZ, donde Kalil sostiene que los comentarios realizados por Baylee en noviembre de 2025, durante una transmisión en Twitch junto al streamer Marlon García, generaron una ola de atención mediática no deseada con consecuencias directas para su vida personal y familiar.

Durante esa emisión, la influencer aseguró que el tamaño del pene de Kalil fue “el factor más importante” en el fin del matrimonio, que se disolvió en 2022. En la transmisión, Baylee llegó a describirlo como “dos latas de Coca-Cola, quizá hasta tres”, una comparación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La modelo afirmó además que la pareja intentó múltiples soluciones durante los siete años de convivencia, sin éxito. “Lo intentamos todo: terapeuta, médicos. Buscamos información sobre liposucción… Era imposible, a menos que terminaras llorando”, expresó Baylee durante la conversación en vivo, fragmento que forma parte central de la demanda.

Kalil, de 36 años, argumenta que estas declaraciones cruzaron todos los límites del ámbito privado y constituyen una invasión a su intimidad, además de haberle causado daños emocionales y sociales. En la acción legal, el exdeportista también alega enriquecimiento injusto, al considerar que su exesposa obtuvo beneficios económicos y de audiencia gracias a la viralización de dichos comentarios.

Según los documentos judiciales, Kalil sostiene que el impacto no se limitó a él. Afirma que su esposa actual, Keilani Asmus, ha sido blanco de mensajes “cada vez más frecuentes, perturbadores y alarmantes” desde la difusión del contenido. La demanda incluye capturas de pantalla de mensajes recibidos por Asmus, los cuales, según Kalil, evidencian el carácter invasivo y dañino de la exposición mediática.

La estrategia legal del exjugador contempla la solicitud de un juicio con jurado y una compensación económica que supera los 75.000 dólares, como resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de la divulgación de “hechos íntimos y privados”.

En el documento también se señala que Baylee se habría beneficiado directamente del aumento de tráfico en sus plataformas digitales. Kalil sostiene que la influencer obtuvo un “beneficio sustancial, mayor audiencia, mayor compromiso y monetización” tras la viralización de la transmisión.

La respuesta de Haley Baylee no tardó en llegar. En declaraciones concedidas a TMZ y Us Weekly, la modelo expresó su “impacto genuino” y una “profunda tristeza” ante la decisión de su exmarido de llevar el conflicto a los tribunales. “Litigar es una experiencia desgarradora y emocionalmente agotadora, y me rompe el corazón que él haya decidido someternos a nosotros y a nuestras familias a esta situación”, manifestó.

Baylee también aseguró sentirse sorprendida por el proceso judicial y defendió su postura, afirmando que el contexto completo de la conversación ha sido malinterpretado. “La verdad está en la transmisión en vivo original. Hablo bien de él de muchas maneras a lo largo de esa conversación”, sostuvo.

Como contexto, Matt Kalil desarrolló una carrera profesional en la NFL, donde jugó para los Minnesota Vikings, Carolina Panthers y Houston Texans, antes de retirarse en 2019. Tras el divorcio en 2022, contrajo matrimonio con Keilani Asmus, con quien tiene un hijo. Haley Baylee, por su parte, permanece soltera y continúa activa como creadora de contenido e influencer en redes sociales.

El caso abre un nuevo debate sobre los límites entre la vida privada, la libertad de expresión y la monetización de experiencias personales en la era digital.