Nick Reiner llegó a la corte con la cabeza rapada y aplazaron la audiencia

El hijo menor del reconocido director y actor, volvió a comparecer este miércoles 7 de enero ante una corte de Los Ángeles en una audiencia marcada por un giro decisivo en su proceso judicial.

El acusado, de 32 años, enfrenta cargos por el homicidio de sus padres y, en esta etapa inicial, su defensa sufrió un cambio sustancial: el abogado Alan Jackson se retiró formalmente del caso, lo que obligó a reprogramar la lectura de cargos.

La sesión fue breve. Reiner apareció ante el juez con la cabeza completamente rapada, vistiendo un overol caqui de recluso y con las manos esposadas. De acuerdo con la descripción de PEOPLE, se le observaba “al borde del llanto” mientras permanecía sentado detrás de un cristal. Al igual que en su primera comparecencia, no hizo declaraciones durante la audiencia, salvo cuando la jueza le consultó si aceptaba renunciar a su derecho a un juicio rápido. Su respuesta fue concisa: “Sí, estoy de acuerdo, su señoría”.

Durante la audiencia se confirmó que Alan Jackson, abogado penalista de alto perfil que había asumido la defensa inicialmente, solicitó su salida del caso ante la jueza Theresa McGonigle. Jackson explicó en sala: “Sentimos que, en este momento, no tenemos otra opción que pedir ser relevados”. El letrado es conocido por representar a clientes de gran visibilidad mediática, entre ellos Kevin Spacey y Karen Read.

Tras el retiro de Jackson, la Oficina de Defensores Públicos del Condado de Los Ángeles asumió la representación legal de Reiner. La defensa quedará ahora en manos de la abogada pública adjunta Kimberly Greene. Este cambio obligó a postergar nuevamente la lectura de cargos, que fue fijada para el 23 de febrero. Hasta entonces, Reiner permanecerá detenido sin derecho a fianza en el Centro Correccional Twin Towers, ubicado en el centro de Los Ángeles.

Expertos legales consultados por Los Angeles Times ofrecieron posibles lecturas sobre la salida del abogado privado. El exfiscal federal Neama Rahmani señaló: “O Nick no puede pagarle o hubo un desacuerdo sobre la estrategia”. En una línea similar, el abogado penalista Michael Goldstein advirtió que “sería injusto intentar descifrar qué ocurrió aquí, pero es totalmente posible que haya surgido un conflicto entre el cliente y Jackson”, y subrayó que la oficina del defensor público cuenta con abogados “muy capacitados para hacerse cargo del caso”.

Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales por la muerte de sus padres, Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70. Ambos fueron encontrados sin vida en la madrugada del 14 de diciembre dentro de su residencia en Brentwood. El informe del forense del condado de Los Ángeles concluyó que las muertes se produjeron por múltiples lesiones causadas por objetos punzantes, según reportaron medios estadounidenses. Dada la presencia de agravantes por asesinatos múltiples y el presunto uso de un arma peligrosa, el caso contempla la posibilidad de una condena más severa.

Te puede interesar: Nicolás Maduro: usuario ganó 400,000 dólares tras apostar a su captura en Polymarket

Te puede interesar: Delcy Rodríguez, 'el gran amor' de Fernando Carrillo: así fue su relación con la presidenta interina, según el actor

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, impulsa la causa bajo la figura de “circunstancias especiales”, lo que abre la puerta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso a la pena de muerte. No obstante, la fiscalía aún no ha definido si solicitará formalmente la pena capital. En esta etapa, Reiner no se declaró culpable ni inocente, preservando su derecho a definir la estrategia legal más adelante.

Aunque ya no forma parte del equipo defensor, Alan Jackson declaró brevemente a la prensa a las afueras de la corte y sostuvo su postura: “Nick Reiner no es culpable de asesinato”, afirmó, según registró TMZ. Además, indicó que las razones de su retiro estaban fuera del control de su cliente.

Otro elemento central del caso es el estado de salud mental del acusado. Reiner tiene antecedentes documentados de problemas de salud mental y adicción, un aspecto que se hizo público incluso a través del cine: coescribió con su padre la película Being Charlie, centrada en la adicción y la recuperación. Reportes periodísticos de diciembre indicaron que Reiner recibía tratamiento por esquizofrenia antes de la muerte de sus padres. ABC7 informó que autoridades y defensores recolectan información sobre su historial psiquiátrico y de abuso de sustancias, lo que podría derivar en una estrategia de no culpabilidad por incapacidad mental en fases posteriores del proceso.

Con el calendario judicial en marcha y una nueva defensa al frente, el caso de Nick Reiner entra ahora en una etapa decisiva que será observada de cerca por la opinión pública y el sistema judicial de California.