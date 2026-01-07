Nicolás Maduro: usuario ganó 400,000 dólares tras apostar a su captura en Polymarket

Un nuevo episodio ha encendido las alarmas en el mundo de los mercados de predicción y la regulación financiera.

Un usuario anónimo obtuvo más de 400,000 dólares tras apostar en la plataforma digital Polymarket a que el presidente venezolano Nicolás Maduro sería derrocado antes del 31 de enero de 2026, justo antes de que fuerzas estadounidenses realizaran una operación que culminó con su captura. La ganancia extraordinaria ha reavivado el debate sobre el uso de información privilegiada en estos sitios y ha impulsado a legisladores estadounidenses a presentar una iniciativa para cerrar vacíos legales en la industria.

Polymarket es una plataforma en la que los usuarios pueden apostar criptomonedas sobre la probabilidad de que eventos políticos, económicos o sociales ocurran. Según registros revisados, la cuenta que obtuvo la gran ganancia fue creada a finales de diciembre de 2025, poco antes de que se publicara cualquier indicio de una operación militar en Venezuela. La persona apostó alrededor de 32.000 dólares en un contrato que pagaba si Maduro dejaba el poder antes de fin de mes. Cuando la captura se confirmó, el valor del contrato se disparó, generando una rentabilidad inusual en pocas horas.

Este tipo de movimientos ha despertado sospechas sobre si el apostador pudo haberse beneficiado de acceso a información no pública relacionada con la planificación de la operación. Algunos analistas de cadenas de bloques y usuarios especializados han señalado que patrones en las apuestas y la creación de la cuenta sugieren un conocimiento anticipado del operativo, algo que, según ellos, va más allá de la simple casualidad.

Te puede interesar: Nicolás Maduro: Tekashi 6ix9ine reacciona con humor al coincidir en la cárcel con el expresidente

Te puede interesar: Nicolás Maduro capturado: su ropa de marca estadounidense desata furor en redes

La combinación de apuestas muy específicas y el momento exacto en que se hicieron ha sido interpretada por varios observadores como una señal de que podría haber existido un uso de datos clasificados o filtrados. Este tipo de práctica, conocido como insider trading, está prohibido en los mercados tradicionales, pero actualmente no existe una regulación clara que lo impida en plataformas de predicción como Polymarket.

La situación llevó al congresista demócrata Ritchie Torres, de Nueva York, a confirmar esta semana que presentará un proyecto de ley para atacar este tipo de prácticas. Según Torres, la iniciativa, denominada Public Integrity in Financial Prediction Markets Act of 2026, busca prohibir que funcionarios del Gobierno participen en mercados de predicción si tienen acceso a información no pública a través de sus funciones oficiales. La propuesta implicaría equiparar los mercados de predicción con los mercados bursátiles tradicionales en términos de normas contra el uso de información privilegiada.

El proyecto incluiría la prohibición explícita para que “funcionarios federales, empleados de agencias ejecutivas y designados políticos” realicen apuestas en contratos relacionados con políticas gubernamentales o resultados políticos cuando posean información que no sea pública. Además, pretende cerrar un vacío legal que dejaría a los mercados de predicción sin salvaguardas claras frente a abusos de este tipo.

No obstante, la industria de los mercados de predicción no ve la situación de forma unánime. Shayne Coplan, fundador y CEO de Polymarket, ha defendido el modelo de su plataforma, afirmando que el mercado se beneficia de incentivos que alientan la difusión de información que de otro modo tardaría más en llegar al público. Coplan ha mencionado que el uso de datos avanzados puede mejorar la precisión de estos mercados, aunque reconoce que se requiere transparencia y confianza para su funcionamiento.

Los mercados de predicción han crecido de manera acelerada, con miles de millones de dólares apostados en 2025 en eventos que van desde política estadounidense hasta entretenimiento internacional. Este aumento en su popularidad ha atraído a grandes inversiones y atención mediática, pero también ha resaltado la necesidad de una supervisión más robusta, en particular cuando se mezclan apuestas con decisiones de interés público de alto impacto.

Mientras el proyecto de ley se discute en el Capitolio, el caso de la apuesta millonaria por la captura de Maduro pone de manifiesto los desafíos regulatorios que enfrentan los mercados de predicción en un mundo donde la información circula con rapidez y los incentivos financieros pueden actuar como motores tanto de transparencia como de abuso. Las decisiones que tome el Congreso podrían sentar precedentes importantes para el futuro de estas plataformas.