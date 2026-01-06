Nicolás Maduro: Tekashi 6ix9ine reacciona con humor al coincidir en la cárcel con el expresidente

En el clip, Tekashi habló directamente a sus seguidores y recordó otras figuras con las que, según él, ya había coincidido anteriormente en prisión.

La inesperada coincidencia entre el rapero y el exmandatario de Venezuela dentro del mismo centro penitenciario federal en Estados Unidos ha captado la atención de medios internacionales y redes sociales.

Ambos se encuentran bajo custodia en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una instalación que aloja a detenidos federales en distintas etapas de sus procesos judiciales, aunque por motivos y contextos completamente distintos.

Daniel Hernández, conocido artísticamente como Tekashi 6ix9ine, fue ingresado al MDC la mañana del 6 de enero de 2026, luego de que una corte federal de Nueva York determinara en diciembre que violó los términos de su libertad supervisada. Como resultado, el artista fue sentenciado a cumplir tres meses de prisión. La noticia de su traslado se volvió viral cuando el propio rapero decidió reaccionar públicamente a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

En el clip, Tekashi habló directamente a sus seguidores y recordó otras figuras con las que, según él, ya había coincidido anteriormente en prisión. Con tono irónico, afirmó: “Oigan chicos, ¿recuerdan cuando les dije que me arrestaron… que estuve en prisión con ‘Diddy’ [Combs], el presidente de Honduras y Sam Bankman-Fried, creo que el tipo de FTX, y ustedes pensaron que estaba mintiendo?”.

Acto seguido, el rapero hizo referencia a la presencia de Nicolás Maduro en el mismo centro de detención y lanzó una frase que rápidamente se convirtió en tendencia: “Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de simplemente estar encerrado con presidentes”.

La reacción no se limitó al video. En la descripción de la publicación, Tekashi volvió a apelar al sarcasmo y al humor característico de su personaje público al escribir: “A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”.

Mientras tanto, la situación legal de Nicolás Maduro es de una magnitud completamente diferente. El exmandatario venezolano fue capturado el 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense en territorio venezolano y posteriormente trasladado a Estados Unidos. De acuerdo con los reportes del caso, Maduro enfrenta cargos federales que incluyen acusaciones de narcoterrorismo, posesión ilegal de armas y otros delitos graves.

El 5 de enero de 2026, Maduro compareció ante una corte federal en Manhattan, donde se declaró “no culpable” de todos los cargos que se le imputan. Tanto él como su esposa, Cilia Flores, permanecen bajo detención federal a la espera de una audiencia programada para marzo de 2026, según el calendario judicial del proceso.

Aunque ambos se encuentran en el mismo complejo penitenciario, las autoridades han sido claras en señalar que no existe confirmación de que compartan áreas comunes o tengan contacto directo. En las prisiones federales de Estados Unidos, los internos son separados de acuerdo con criterios estrictos de seguridad, perfil de riesgo y tipo de delito.

El MDC de Brooklyn, administrado por el sistema penitenciario federal y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, ha albergado en el pasado a figuras de alto perfil provenientes tanto del mundo del entretenimiento como de la política y las finanzas. Esta coincidencia entre un rapero conocido por su historial judicial y un exjefe de Estado acusado de delitos internacionales ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, desde memes hasta análisis más serios sobre el contraste entre ambos casos.

Mientras Tekashi 6ix9ine cumple una condena relativamente corta derivada de una violación a su libertad supervisada, Nicolás Maduro se prepara para enfrentar un proceso judicial complejo que podría extenderse durante meses. Dos trayectorias radicalmente opuestas, ahora unidas de forma circunstancial por el mismo centro de detención, en un episodio que mezcla cultura pop, política internacional y sistema judicial federal.