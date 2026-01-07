Delcy Rodríguez, 'el gran amor' de Fernando Carrillo: así fue su relación con la presidenta interina, según el actor

En el cruce de política y espectáculo, este relato ofrece una perspectiva singular sobre una de las figuras más polémicas e influyentes de la Venezuela actual.

En medio de la convulsionada coyuntura política de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el ascenso de su antigua vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta interina, ha surgido un capítulo inesperado que mezcla farándula y poder.

El actor venezolano Fernando Carrillo, conocido por sus papeles protagónicos en telenovelas de los años 90, reveló públicamente que sostuvo una relación sentimental con Rodríguez que él define como “el gran amor de mi vida”.

Carrillo, de 60 años y residente en México, no solo sorprendió por sus declaraciones personales sino también por su defensa de la figura política en un momento de alta tensión. En conversación con FM Radio Fuego, el actor relató que conoció “muy bien” a la ahora presidenta interina y que su vínculo sentimental con ella fue significativo y duradero. “La conozco muy bien, fue mi pareja, no hubo traición”, afirmó al referirse a los rumores que circulan sobre posibles intrigas en torno a la caída de Maduro y la supuesta participación de Delcy en los acontecimientos recientes.

Según Carrillo, su relación con Rodríguez se extendió durante tres años. “Así es, (fuimos pareja) por tres años. Es la mujer más inteligente; hoy puedo decir que es el gran amor de mi vida”, dijo, destacando las cualidades personales de la dirigente venezolana. El actor describió a Rodríguez como una persona “leal, fiel, valiente, inteligente y profundamente comprometida con su entorno”, palabras que subrayan su admiración tanto personal como política.

Te puede interesar: Nicolás Maduro: Tekashi 6ix9ine reacciona con humor al coincidir en la cárcel con el expresidente

Te puede interesar: Nicolás Maduro capturado: su ropa de marca estadounidense desata furor en redes

La confesión llega en un contexto en el que Delcy Rodríguez ocupa un rol trascendental en la política venezolana. Tras la captura de Nicolás Maduro, la Suprema Corte ordenó que la exvicepresidenta asumiera la presidencia interina del país, una decisión que ha generado reacciones encontradas dentro y fuera de Venezuela. Algunos sectores han cuestionado la legitimidad de su liderazgo, mientras que otros, incluyendo al propio Carrillo, han defendido su integridad y compromiso con el proyecto político chavista que ha gobernado el país durante décadas.

La historia de amor entre Carrillo y Rodríguez parece haber sido intensa, aunque el actor ha evitado entrar en detalles íntimos de la relación. A pesar de ello, ha sido enfático en explicar el impacto que tuvo en su vida. “Hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida. A esta edad, sé cómo actúa, cómo defiende a su familia y a su país”, añadió Carrillo, resaltando la fuerza con la que percibe a la mandataria venezolana.

Este testimonio rompe con la típica narrativa de figuras públicas que prefieren mantener sus relaciones sentimentales en privado. Carrillo, por el contrario, ha optado por hablar abiertamente del pasado con Rodríguez, incluso cuando ello lo coloca en medio de intensos debates políticos. Su defensa no se limita a aspectos personales: también ha rechazado con firmeza las versiones que sugieren que Delcy Rodríguez pudo haber tenido algún rol en la detención de Maduro, calificándolas de “totalmente falsas” y defendiendo la lealtad de la presidenta interina.

Las declaraciones de Carrillo también contrastan con las acusaciones de algunos sectores políticos y medios que han criticado a Rodríguez por su prolongada cercanía con el chavismo y su rol dentro de la administración de Maduro. En medio de una Venezuela en transición, la figura de la presidenta interina se encuentra en el centro de debates sobre legitimidad, cooperación internacional y futuro político.

Mientras tanto, la revelación del vínculo amoroso entre Carrillo y Rodríguez agrega un elemento humano a la narrativa. No solo pone en evidencia un capítulo poco conocido en la vida del actor, sino que también muestra cómo las historias personales pueden entrelazarse con los grandes eventos de la geopolítica contemporánea.