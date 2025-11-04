Juntas comunales de San Miguelito asumirían recolección de basura si el proceso de licitación se retrasa

La alcaldía reiteró que el distrito se está preparando para asumir temporalmente el servicio en caso de que el contrato no pueda adjudicarse a tiempo antes de finalizar el 2025.

Ciudad de Panamá/La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, informó que ya cuenta con un plan alternativo en caso de que no se pueda adjudicar a tiempo el contrato para el servicio de recolección y disposición de desechos antes de que culmine el 2025.

Según Hernández, las juntas comunales asumirían temporalmente el trabajo de recolectar la basura y realizar la disposición adecuada, mientras se resuelven los recursos presentados dentro del proceso de licitación.

“Nos han hecho las impugnaciones, nos han hecho los reclamos que se llaman más bien en tema de contrataciones públicas, todo lo que sabíamos que podía ocurrir en un proceso de licitación como en cualquier otro, pero lo que sí estamos muy contentos es de que por fin en enero tenemos una salida y una oportunidad nueva para que el distrito de San Miguelito vea una recolección de residuos de calidad”, detalló la alcaldesa.

La jefa de la comuna aseguró que mantiene la confianza en que, pese a los inconvenientes surgidos, habrá una nueva empresa para enero. “Nosotros sabemos que va a salir una empresa y, si se llega a demorar el proceso más, que es una gran posibilidad, que sabemos que va a ocurrir, tenemos un plan de transición y para eso desde la alcaldía vamos a hacer algunas contrataciones con las juntas comunales para que nosotros podamos tener el servicio ininterrumpido y se haga esa curva de aprendizaje y la adaptación, la transición hacia la empresa nueva cuando tengamos nuestra licitación”, afirmó.

El servicio de recolección de basura ha sido uno de los problemas más persistentes en San Miguelito, y las autoridades aseguran que el contrato elaborado busca ser lo suficientemente amplio y abarcador para garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía.

El precio de referencia del nuevo contrato a 20 años es de 315 millones 217 mil 728 dólares. Según el cronograma, se espera que la contratación se realice para finales de noviembre de este 2025.

Actualmente, más de 30 empresas se mantienen interesadas.

Información de Jorge Quirós

