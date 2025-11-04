Intensas lluvias en Portobelo dejaron a más de 120 personas afectadas

No se reportaron heridos ni fallecidos. Se mantiene activo un aviso de vigilancia para la provincia de Colón.

Colón/Las intensas lluvias en la provincia de Colón, específicamente en el sector de Portobelo, dejaron a más de 20 viviendas afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierras, según el último balance realizado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La tarde del 3 de noviembre sorprendió a múltiples familias del lugar luego de que las precipitaciones no pararan por más de 2 horas, provocando inundaciones en las vías y deslizamientos de tierras.

Desde el Sinaproc, confirmó que son 25 afectadas por inundaciones, específicamente en el sector de La Ciénaga, en el corregimiento de Portobelo. En este sitio, se registran 127 personas afectadas; 2 de estas tienen discapacidades y 65 son menores de edad. Además, en el mismo sector, se reportan 2 viviendas afectadas por deslizamientos, dejando a 7 personas afectadas. Las mismas fueron evacuadas hasta que se finalicen las labores de remoción de tierra y se confirme que es seguro volver al lugar.

“La casa se me llenó de agua y tuve que achicar con la hija y la esposa”, dijo el señor Gregorio Aranda, uno de los afectados.

José Murillo, director del Sinaproc de Colón, confirmó que las afectaciones se registraron en Buenaventura y el pueblo de Portobelo, zonas que se mantienen bajo aviso por parte del Instituto de Meteorología e Hidrología.

Las estimaciones del portal meteorológico del Imhpa advierten que podrían registrarse entre 281 y 320 milímetros por hora.

Por su parte, el Ministerio de Cultura aseguró que el histórico fuerte de San Jerónimo, uno de los principales componentes del Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO “Fortificaciones de la Costa Caribe de Panamá”, resultó afectado por inundaciones provocadas por las intensas lluvias.

Información de Néstor Delgado

