Estudiantes con necesidades especiales brillan en concurso de deletreo en inglés en Colón

Con entusiasmo y orgullo, estudiantes de escuelas oficiales y particulares con necesidades educativas especiales participaron en la segunda edición del concurso de deletreo en inglés, organizado por el Ministerio de Educación (Meduca) y la región educativa de Colón, como parte de los esfuerzos por fortalecer la educación inclusiva en el país.

El evento buscó resaltar los conocimientos adquiridos por los alumnos que forman parte de las aulas especiales, fomentando el aprendizaje del idioma inglés y promoviendo valores de respeto, inclusión y superación personal.

Talento, esfuerzo y motivación en cada palabra

Durante la competencia, los jóvenes demostraron sus habilidades en el deletreo en inglés, aplicando estrategias de pronunciación y comprensión adquiridas en el aula. “Que sigan apoyando, que cojan a los muchachos y que apoyen mucho a los jóvenes”, expresó uno de los participantes, agradeciendo la oportunidad de formar parte del certamen.

“Me siento bien y a la vez feliz. Fue un placer participar en este concurso”, dijo otra estudiante, quien además envió un mensaje a sus compañeros: “Que sigan estudiando, tienen potencial para todo, y que si algún día se presenta una oportunidad como esta, la aprovechen”.

Educación inclusiva que construye futuro

La directora regional de Educación de Colón destacó el compromiso del Meduca con la inclusión y el respeto a la diversidad dentro de las aulas panameñas:

“El mismo cariño y respeto que deben merecer todos los estudiantes, por el hecho de ser seres humanos y de ser personas. Como dice nuestro lema: la diversidad existe, pero la inclusión se construye, y en eso estamos”, subrayó.

El primer lugar del concurso fue otorgado al Colegio Bilingüe Eben Ezer, mientras que el Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Colón obtuvo el segundo lugar.

Las autoridades educativas adelantaron que para el próximo año esperan una mayor participación de colegios en esta competencia regional, fortaleciendo el desarrollo académico y social de los estudiantes con necesidades educativas especiales.