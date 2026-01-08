Aprehenden a un taxista denunciado por violación y robo agravado

Ciudad de Panamá/Tras acciones operativas desplegadas en la Operación Odiseo, en el corregimiento de Alcalde Díaz, la Policía Nacional aprehendió a un ciudadano panameño presuntamente vinculado a varias denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en su modalidad de violación agravada y contra el patrimonio económico en su modalidad de robo agravado.

El hombre de 25 años, considerado como presunto violador en serie, mantiene varias órdenes de aprehensión por denuncias por agresión sexual.

De acuerdo a las investigaciones, el hombre, quien labora como conductor de transporte selectivo (taxi), aprovechaba esta actividad laboral para captar a sus víctimas mujeres, a quienes las sacaba de la ruta, amenazándolas con arma punzocortante, cometiendo violación y obligando a que estas ingresaran a sus cuentas bancarias para realizarse transferencias.

La aprehensión se dio en el corregimiento de Alcalde Díaz, siendo trasladado para los trámites correspondientes.