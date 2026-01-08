Lionel Messi habla de su amistad con Bad Bunny y revela que va más allá de la música

El futbolista sorprendió al público al compartir detalles poco conocidos sobre su relación con una de las mayores figuras de la música latina actual.

El capitán de la Selección Argentina se refirió al cantante puertorriqueño durante una entrevista concedida a Luzu TV, donde dejó ver una faceta más distendida, honesta y personal, alejada del rigor competitivo que suele acompañarlo dentro de las canchas.

Durante la charla, el astro del fútbol mundial no escatimó elogios al hablar de Benito Ocasio Martínez. “Es un fenómeno”, afirmó Messi, en una declaración que rápidamente captó la atención tanto de fanáticos del deporte como de seguidores del artista. Sus palabras confirmaron algo que hasta ahora muchos solo intuían: existe una relación cercana y real entre dos de los referentes latinos más influyentes de la última década.

Messi explicó que el vínculo con Bad Bunny no se limita a una admiración a la distancia. Por el contrario, ambos han coincidido en proyectos profesionales y mantienen una comunicación constante. Según relató el futbolista, han compartido grabaciones de comerciales y, desde entonces, el contacto se volvió habitual a través de mensajes. En ese contexto, el campeón del mundo describió al cantante como un “tipo piola”, utilizando una expresión argentina que remite a alguien sencillo, auténtico y agradable, lo que en Colombia podría entenderse como un “tipo bien”.

El testimonio de Messi ofreció una versión poco habitual del ídolo deportivo, mostrándolo cercano, relajado y cómodo hablando de su vida fuera del fútbol. De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el rosarino se mostró abierto a compartir aspectos personales que rara vez forman parte de su discurso público, reforzando la idea de que su figura trasciende el ámbito deportivo.

Además de la relación personal, Messi confesó que consume de manera habitual la música de Bad Bunny. Este detalle refuerza la idea de una conexión genuina entre ambos, en la que el respeto profesional se mezcla con afinidades personales y culturales. No se trata únicamente de dos celebridades que coinciden en eventos, sino de un intercambio real entre mundos aparentemente distintos, pero profundamente conectados en la cultura popular contemporánea.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista tuvo que ver con las múltiples referencias que Bad Bunny ha hecho a Messi en sus canciones. El futbolista explicó que no recibe avisos previos ni adelantos cuando su nombre aparece en una letra. Según contó, suele enterarse de estas menciones cuando escucha los temas ya terminados, como cualquier otro oyente. Esta naturalidad con la que asume las referencias refleja una relación libre de protocolos y formalidades excesivas.

La presencia de Messi en la obra del artista puertorriqueño es amplia y constante. En canciones como “Vuelve Candy B”, Bad Bunny lo menciona como “la cabra”, una expresión popular para referirse al mejor de todos los tiempos. En “Mónaco”, el cantante utiliza el fútbol como metáfora y compara la dificultad de marcar un gol después de figuras como Messi y Diego Maradona. A estas se suman referencias en “Acho PR”, con el icónico “Ancara Messi”, y en “Thunder y Lightning”, donde aparece el término “Messi hat-trick”.

Estas alusiones no solo reflejan la admiración del artista por el futbolista, sino también el impacto cultural de Messi más allá del deporte. Su figura se ha convertido en un símbolo recurrente dentro del lenguaje musical urbano, especialmente en el ámbito latino.

La relación entre Lionel Messi y Bad Bunny evidencia cómo el deporte y la música convergen en un mismo espacio cultural. Ambos representan el éxito global desde identidades latinas fuertes y auténticas, lo que ha llevado a muchos a especular sobre posibles colaboraciones futuras que vayan más allá de campañas publicitarias.

Por ahora, las declaraciones del futbolista confirman una amistad basada en el respeto mutuo, la admiración sincera y una conexión que, sin grandes anuncios, ya forma parte del imaginario popular.