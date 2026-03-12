Rihanna | Acusada del tiroteo podría recibir cadena perpetua por intento de asesinato

La seguridad de la superestrella volvió a ser noticia tras el ataque armado contra su residencia en Beverly Hills , un hecho que ahora podría tener graves consecuencias judiciales para la sospechosa.

La mujer acusada de disparar contra la vivienda de la artista enfrenta 14 cargos criminales, incluido intento de asesinato, delitos que podrían derivar en cadena perpetua si es declarada culpable.

La imputada, identificada como Ivanna Ortiz, de 35 años, permanece bajo custodia en Los Angeles County después del incidente ocurrido el pasado domingo en Beverly Hills.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses como People y Page Six, la fiscalía presentó una acusación formal compuesta por 14 delitos graves.

Entre ellos se incluyen:

Intento de asesinato, considerado por las autoridades un acto “intencionado, deliberado y premeditado”.

Nueve cargos de agresión con arma semiautomática.

Tres delitos por disparar contra una vivienda habitada.

Un cargo por disparos contra un vehículo motorizado.

Las autoridades sostienen que Ortiz abrió fuego contra la propiedad mientras varias personas se encontraban dentro, lo que elevó la gravedad de los cargos.

El tiroteo ocurrió a plena luz del día, cuando la sospechosa llegó en automóvil hasta la residencia de la artista y presuntamente disparó en repetidas ocasiones con un arma semiautomática.

En el momento del ataque se encontraban dentro de la mansión: Rihanna, su pareja, el rapero A$AP Rocky, sus tres hijos: RZA, Riot y Rocki, la madre de la cantante, Monica Braithwaite, dos empleados de la vivienda.

Según los informes policiales, cuatro disparos impactaron directamente en la residencia y al menos uno atravesó una pared del inmueble. A pesar de la gravedad del ataque, no se reportaron personas heridas.

Además, los investigadores sostienen que la sospechosa también disparó contra una casa vecina, donde se encontraban otras dos personas, ampliando así los cargos en su contra.

Tras los disparos, la mujer intentó escapar en un Tesla blanco, pero fue localizada por la policía aproximadamente media hora después del incidente.

Los agentes lograron detenerla en el estacionamiento de un centro comercial en Sherman Oaks, ubicado a unos 12 kilómetros de la vivienda de Rihanna.

Desde entonces permanece detenida con una fianza de 1,8 millones de dólares, una cifra considerable aunque menor que la fianza inicial de 10,2 millones de dólares que había sido fijada en un primer momento.

Además, el tribunal le ordenó mantenerse alejada de la cantante y de su familia mientras avanza el proceso judicial.

La acusada compareció recientemente ante un tribunal del condado de Los Ángeles para la lectura formal de cargos.

Durante la audiencia, su abogado defensor, Jamarcus Bradford, se declaró inicialmente inocente en su nombre. Sin embargo, esa declaración fue retirada posteriormente y se espera que la acusada vuelva a presentarse ante el tribunal el 25 de marzo, fecha en la que se definirá su posición frente a los cargos.

Si el tribunal la declara culpable, podría enfrentar cadena perpetua en una prisión estatal.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, condenó públicamente el ataque en un comunicado.

“Abrir fuego en cualquier barrio habitado es extremadamente peligroso, pone vidas en riesgo y será perseguido con todo el peso de la ley”.

El funcionario también subrayó que, aunque el incidente no dejó heridos, las autoridades consideran el hecho extremadamente grave.

“Afortunadamente, nadie resultó herido en este tiroteo, pero esta violencia imprudente no será tolerada en nuestra comunidad. Los autores de este tipo de tiroteos encontrarán que su próximo destino son nuestras cárceles y prisiones”.

Ortiz, residente de Orlando, es logopeda titulada y cuenta con antecedentes judiciales previos.

Según reportó Los Angeles Times, estuvo involucrada en:

Un caso de insolvencia punible en 2013

Un arresto por conducción imprudente en 2021

Una detención en 2023 por sospecha de violencia doméstica y agresión

Además, en semanas recientes había publicado mensajes en redes sociales haciendo referencias directas a Rihanna.

En una de esas publicaciones escribió:

“Dime algo directamente en lugar de andar a escondidas como si me hablaras donde no estoy”.

Las autoridades todavía no han confirmado el motivo del ataque, ni si existía algún vínculo previo entre la acusada y la artista.

Este episodio no es el primer problema de seguridad que enfrenta la cantante en su hogar.

En 2018, un hombre identificado como Eduardo León ingresó ilegalmente en su residencia de Hollywood Hills, donde permaneció aproximadamente 12 horas antes de ser descubierto.

El intruso fue posteriormente acusado de acoso y recibió una orden de alejamiento de 10 años que le prohibía acercarse a la artista.

Ahora, el nuevo caso vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad de las celebridades en sus residencias privadas, mientras la justicia estadounidense avanza con el proceso contra la sospechosa del tiroteo.